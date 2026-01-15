Epidemia de cancer la tineri: rata crește dramatic, dar există și o veste bună

Rata mortalității prin cancer a continuat să scadă până în 2023. A înregistrat o scădere totală de 34% față de nivelul maxim atins în 1991. În prezent, se estimează că șapte din zece pacienți cu cancer vor trăi cinci ani după diagnosticare. Este un nivel record, conform Daily Mail.

Cu toate acestea, anumite tipuri de cancer continuă să crească în rândul tinerilor. Cancerul colorectal este în prezent un flagel în rândul persoanelor sub 50 de ani. Această categorie are, de obicei, o probabilitate mult mai mică de a fi diagnosticată cu această boală.

Cancerul colorectal crește rapid la tineri

Incidența cancerului colorectal în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani a crescut constant cu 1,6% anual din 2004. Ratele în rândul grupurilor cu vârste cuprinse între 40 și 44 de ani au crescut cu 2%. La grupul 50-54 de ani, creșterea a fost de 2,6%.

Scăderea generală a cazurilor de cancer pulmonar este atribuită reducerii consumului de tutun.

În prezent, doar 10% din cazurile de cancer pulmonar din SUA sunt înregistrate la persoane sub 55 de ani. Totuși, proporția acestor diagnostice precoce este în creștere de douăzeci de ani. O proporție din ce în ce mai mare dintre acești pacienți tineri nu au fumat niciodată.

Cancerul de sân metastatic în creștere la femei tinere

Noile diagnostice de cancer de sân care s-au răspândit în alte părți ale corpului sunt în creștere rapidă în rândul femeilor tinere. Între 2004 și 2021, cazurile la pacientele cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani au crescut cu aproape 3%. Este o rată mai mult decât dublă față de creșterea observată la femeile în vârstă de 70 de ani.

Cancerul a fost considerat mult timp o boală a îmbătrânirii. Riscul crește odată cu durata expunerii la agenți cancerigeni și afecțiuni inflamatorii. De-a lungul timpului, factori precum tutunul, radiațiile UV, alcoolul și inflamațiile cronice provoacă leziuni ale ADN-ului.

Diagnosticarea tardivă, o problemă majoră

Cancerul la tineri, inclusiv cancerul colorectal, este diagnosticat în mod continuu în stadii mai avansate și mai fatale. Oamenii de știință încă încearcă să descopere motivele pentru acest lucru. Teoriile actuale includ diagnosticul întârziat. Adesea medicii nu iau în considerare cancerul ca o posibilitate la un pacient tânăr.

Ghidurile de screening se referă la persoanele în vârstă. Gradul de conștientizare în rândul practicienilor din domeniul sănătății și al pacienților rămâne scăzut. În cazul cancerului de colon, de exemplu, testele de screening standard, cum ar fi colonoscopiile, nu sunt recomandate până la vârsta de 45 de ani.

Factorii moderni de mediu și stilul de viață

În opinia medicilor, creșterea ratei de cancer la tineri este determinată de factori moderni de mediu și de stilul de viață. Printre aceștia se numără poluarea, dieta bazată pe alimente ultra-procesate și activitatea fizică redusă.

În cazul cancerului de colon, principalii suspecți sunt dieta occidentală ultra-procesată, consumul redus de fibre și creșterea ratei de obezitate. Toate acestea pot perturba microbiomul intestinal și provoca inflamații cronice.

În cazul cancerului de sân, factorii cheie includ sarcinile târzii, numărul redus de copii și consumul crescut de alcool. Există, de asemenea, o preocupare puternică cu privire la expunerea pe tot parcursul vieții la substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin. Acestea sunt prezente în plastic, pesticide și produse de îngrijire personală.

Disparități rasiale profunde în rezultatele cancerului

Cancerul nu este o boală care afectează pe toată lumea în mod egal. Disparitățile rasiale persistente și profunde dezvăluie inegalități profunde în sistemele de sănătate și în societate.

În cazul populației amerindiene și al nativilor din Alaska, rata mortalității pentru cancerul de rinichi, ficat, stomac și col uterin este aproximativ dublă. Este de două ori mai mare față de cea a populației albe.

Bărbații de culoare au cea mai mare rată de incidență a cancerului dintre toate grupurile de sex și rasă. Rata mortalității prin cancer de prostată în rândul bărbaților de culoare este de aproximativ două până la patru ori mai mare decât în cazul tuturor celorlalți bărbați.

Femeile de culoare au cele mai ridicate rate de mortalitate pentru cancerul de sân și cancerul endometrial. Acesta din urmă este de aproximativ două ori mai mare decât în cazul tuturor celorlalte femei.

„Lipsa accesului la îngrijiri oncologice de înaltă calitate și factorii socioeconomici continuă să joace un rol semnificativ în disparitățile rasiale persistente”, a declarat dr. Ahmedin Jemal. El este vicepreședinte senior la American Cancer Society.

Progrese remarcabile în tratament

Pe de altă parte, raportul aduce și vești bune. Rata de supraviețuire pentru cancerul pulmonar metastatic a crescut de la 2% la mijlocul anilor 1990 la 10%. Rata de supraviețuire pentru mielom s-a dublat aproape, de la 32% la 62%.

Din 1991, reducerea fumatului, gestionarea mai bună a bolilor și diagnosticarea mai timpurie au scăzut rata globală a mortalității prin cancer cu 34%. Acest lucru a prevenit aproximativ 5 milioane de decese.