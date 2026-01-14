Diagnosticată greșit cu cancer, o italiancă primește 500.000 de euro despăgubiri

În 2006, femeia în vârstă de 41 de ani la acea vreme avea programată o consultație preoperatorie înaintea unei intervenții chirurgicale ortopedice la spitalul din Volterra.

Spre marea sa surprindere, medicii au constatat o anomalie în numărul de globule albe, relatează Il Tirreno.

Verdictul a căzut rapid: limfom de tip MALT, un cancer al sistemului limfatic care afectează intestinele, în fază terminală.

Diagnosticul s-a dovedit a fi complet eronat.

Patru ani de tratament inutil

Începând din ianuarie 2007, pacienta a urmat o serie de tratamente pe bază de chimioterapie, cortizon și steroizi.

Tratamentele s-au prelungit până în mai 2011, un calvar de patru ani.

Pe parcursul acestei perioade, victima a suferit de dezechilibre hormonale și de mai multe episoade de depresie și anxietate.

Tratamentul greu a avut consecințe severe asupra sănătății sale fizice și mentale.

O biopsie osoasă dezvăluie adevărul

O biopsie osoasă a revelat în cele din urmă că femeia nu a avut niciodată cancer. Descoperirea a pus capăt calvarului ei medical, dar nu și consecințelor pe termen lung.

Adevărul a ieșit la iveală după cinci ani în care pacienta a trăit cu frica morții.

Despăgubiri totale de 500.000 de euro

Femeia a depus o plângere pentru neglijență medicală împotriva spitalului universitar din Pisa. Curtea de Apel din Florența tocmai i-a acordat 200.000 de euro despăgubiri suplimentare.

Aceasta se adaugă la cei 300.000 de euro obținuți anterior.

Despăgubirile totale ajung astfel la 500.000 de euro.

„Sistemul meu imunitar este acum distrus”

„Am fost internată în spital până acum două zile, din cauza tuturor consecințelor asupra sănătății acestui diagnostic eronat”, se plânge femeia pentru Corriere Fiorentino.

„Tratamentele sunt din ce în ce mai grele, sistemul meu imunitar este acum distrus”, a declarat victima.

„Ce importanță au banii în plus, dacă tot nu există niciun mijloc de a mă vindeca?”, întreabă femeia.

Pacienta a fost condamnată să lupte împotriva unor boli pe care nu le avea, cu consecințe ireversibile asupra sănătății.