Condamnare de 22 de ani de închisoare și despăgubiri de 435.000 de euro într-un caz de violență în familie soldat cu moartea victimei (P)

Un bărbat a fost condamnat definitiv la 22 de ani de închisoare cu executare pentru uciderea soției sale, într-un dosar în care instanța a stabilit că impactul rutier în care femeia și-a pierdut viața a fost provocat intenționat. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București și include acordarea unor despăgubiri totale de 435.000 de euro către membrii familiei victimei. Potrivit hotărârii instanței, fapta a fost încadrată ca violență în familie sub forma omorului calificat, judecătorii reținând caracterul premeditat al acțiunii. Conform probelor administrate în cauză, inculpatul se afla la volanul autoturismului personal, iar fosta soție ocupa locul din dreapta. La un moment dat, acesta ar fi efectuat brusc un viraj și a intrat frontal, în mod intenționat, într-un stâlp de susținere a unei pasarele pietonale, impactul provocând decesul pasagerei.

Ancheta și procesul au relevat că evenimentul produs în aprilie 2022 nu a fost rezultatul unei erori de conducere, ci o acțiune deliberată. Probele — imagini video, conversații electronice, expertize tehnice auto și medico-legale, precum și declarații de martori — au contrazis versiunea inculpatului, care susținuse că ar fi pierdut controlul volanului încercând să evite un alt autovehicul.

Expertiza tehnică a stabilit că autoturismul și-a mărit viteza fără justificare înainte de impact, a fost direcționat către banda I și a parcurs aproximativ 28 de metri fără ca șoferul să acționeze frânele, traiectoria fiind liniară și incompatibilă cu o manevră de evitare. Instanța a concluzionat că manevra nu putea fi explicată prin pierderea controlului, ci reprezenta o acțiune conștientă.

„Dincolo de drama unei familii, acest dosar are o semnificație care depășește cazul concret. Există situații în care fapte extrem de grave sunt prezentate drept accidente, iar diferența dintre culpă și intenție schimbă radical răspunderea penală”, a declarat Ionuț Jercan, managing partner al societății de avocatură JGV & Asociații, care a reprezentat familia victimei.

În etapa apelului, apărarea a solicitat schimbarea încadrării juridice din omor în ucidere din culpă, invocând caracterul accidental al impactului, însă instanța a respins cererea. După 12 termene de judecată, Curtea de Apel București a analizat inclusiv posibilitatea schimbării încadrării din omor calificat în omor simplu, prin înlăturarea premeditării, dar a menținut concluzia privind gravitatea faptei.

În ceea ce privește latura civilă, instanța a majorat daunele morale acordate familiei, stabilind despăgubiri totale de 435.000 de euro, la care se adaugă penalități de întârziere. Judecătorii au acordat 150.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi copii ai victimei, 100.000 de euro pentru mama acesteia, câte 10.000 de euro pentru cei trei frați și 5.000 de euro pentru tatăl vitreg. „Pentru familie, procesul a însemnat mai mult decât un parcurs procedural în instanță. A fost o luptă pentru recunoașterea adevărului, iar decizia definitivă aduce o formă de stabilitate juridică, chiar dacă pierderea rămâne ireparabilă”, a declarat avocatul Denisa Asaftei, din cadrul JGV & Asociații.