Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici

Florin Manole a spus că sunt aproape 13 miliarde de lei în plus din colectare din TVA, iar o parte din acești bani vine din creșterile de prețuri, care afectează diferit bugetele familiilor din România.

Manole a explicat, la Antena 3 CNN, că 2,8 milioane, aproape 3 milioane de pensionari au venituri mici. Astfel, pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1000 de lei în două tranșe egale, 500 de lei de Paști și 500 de lei de Crăciun. Cei cu pensie între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei în două tranșe egale, iar cei care au pensie între 2.001 și 3.000 de lei primesc 600 de lei în două tranșe egale, de asemenea, de Paști și de Crăciun.

Discuție în curs pentru sursa de finanțare

La coaliție s-a discutat din perspectiva impactului bugetar și a surselor de finanțare.

„Eu nu cred că se poate vorbi în termenul unei decizii ferme în legătură cu acest subiect (cum că nu s-ar adopta acest ajutor din cauza lipsei de bani la buget – n.r.). Cred că este o discuție în curs și eu pot să accept și că acest pachet este imperfect. Sigur că da. Și dacă oricare dintre colegii mei, din orice partid, vine și spune că are alt plan pentru aceste familiei, eu sunt dispus să ascult. Dar nu pot să înțeleg să nu avem niciun plan pentru acești oameni care nu au beneficii excesive. Am ales foarte atent categoriile către care am îndreptat aceste beneficii, tocmai pentru a le face ușor de înțeles pentru oricine. Pentru că a avea o mamă care crește singură un copil sau doi sau trei, care primește în medie 273 de lei, per familie, nu per individ… Cum să zic? Nu cred că necesită foarte multă empatie să înțelegi că e nevoie de o compensare aici”, explică Florin Manole.

3 miliarde pentru 230.000 de familii

Potrivit ministrului, pachetul de ajutor pentru pensionari a existat și anul trecut.

În total ar fi un impact de sub 3 miliarde pentru 230.000 de familii.

Întrebat când ar trebui să fie adoptat proiectul, pentru ca pensionarii să poată primi banii înainte de Paști, Manole a spus că „logica PSD este să avem acest pachet adoptat înainte de legea bugetului, astfel încât banii să fie prinși în buget”.

Pachetul a fost trimis încă de vineri către Ministerul de Finanțe, spune Manole.

„Unele dintre aceste familii, de exemplu o familie biparentală, care câștigă o medie de sub 900 de lei per adult. Aici e o discuție complexă, n-o fac chiar acum. Poate să fie un tată care are un salariu minim pe economie și care are acasă, undeva la țară, unde nu e grădiniță și n-ai cu cine să lași copii, o soție care are 3-4 copii. E bine asta pentru demografia și țara asta? Da”, a mai spus Manole.