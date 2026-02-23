Prima pagină » Politic » Senatul României adoptă reguli noi pentru profesionalizarea comisiilor de evaluare a handicapului

Senatul României adoptă reguli noi pentru profesionalizarea comisiilor de evaluare a handicapului

Senatul a aprobat o inițiativă legislativă care impune criterii de experiență pentru membrii comisiilor de evaluare a gradului de handicap, limitează numărul mandatelor și stabilește reguli clare pentru încetarea calității de membru.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
23 feb. 2026, 19:53, Politic

Senatul a adoptat inițiativa legislativă depusă de deputatul USR Alin Stoica, prin care membrii comisiilor de evaluare a gradului de handicap, psiholog, asistent social și jurist, trebuie să aibă experiență relevantă în domeniul asistenței persoanelor cu dizabilități.

Propunerea limitează mandatele la două perioade a câte patru ani și stabilește condiții clare pentru încetarea calității de membru.

„Prin această modificare a legii încurajăm rotația profesională și aducem mai multă experiență în comisiile de evaluare a gradului de handicap, reducând riscul de practici rutiniere sau rigidizare decizională. Nu în cele din urmă, măsura crește transparența administrativă și constituie încă o barieră în calea corupției și a abuzării sistemului de către persoane cu false dizabilități”, a declarat Stoica.

Senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreședintă a Comisia pentru familie și solidaritate socială, a subliniat că profesionalismul membrilor comisiilor este esențial pentru credibilitatea sistemului public.

„Comisiile de evaluare a gradului de handicap iau decizii cu impact direct asupra accesului la prestații sociale, servicii de sprijin și integrare profesională. De aceea, standardul profesional al acestor comisii nu poate fi tratat ca o chestiune secundară”, a susținut Păun.

În favoarea inițiativei legislative au votat 71 senatori, 3 contra și 35 s-au abținut. Inițiativa trece acum, pentru dezbateri și vot final, la Camera Deputaților, care este for decizional.

