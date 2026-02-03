USR cere partidelor să nu voteze proiectul privind statutul Academiei Române

Proiectul de lege a trecut, marți, de comisiile de specialitate din Senat. Acesta vizează modificări asupra modului în care Academia Română își administrează bunurile și își alege conducerea.

„Un grup de senatori încearcă să treacă în mai puțin de 24 de ore o lege care vizează Academia Română și are mai multe prevederi abuzive. În primul rând, se propune ca mandatele președintelui să nu mai fie limitate, ceea ce pare o lege cu dedicație pentru domnul Ioan-Aurel Pop. În al doilea rând, se propune o schemă de devalizare, prin care toate posesiile Academiei se pot muta într-o fundație privată. În al treilea rând, inițiativa prevede că Academia Română evită transparența și controlul asupra utilizării fondurilor publice. Dacă zilele acestea discutăm despre o reducere cu 10% a cheltuielilor, Academia Română ar fi exceptată. Această lege și insistența cu care unii o împing în Senatul României seamănă foarte mult cu controversatul dosar Romexpo, acolo unde era un prejudiciu estimat la jumătate de miliard de euro pentru statul român”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

Conform comunicatului transmis de USR, „cea mai gravă modificare este o derogare de la Codul administrativ și transferul administrării patrimoniului Academiei către Fundația privată «Patrimoniu», care va funcționa cu autonomie sporită și cu diminuarea drastică a controlului public”.

O altă problemă semnalată de partid este concentrarea puterii în mâna președintelui. Potrivit USR, „inițiativa modifică durata mandatului președintelui de la 4 la 5 ani și, mai grav, elimină orice limită a numărului de mandate”, fapt care, practic, „creează posibilitatea exercitării pe viață a funcției”.

Referitor la eliminarea controlului extern, sursa citată menționează că „inițiativa prevede creșterea numărului maxim de membri de onoare din țară de la 40 la 50 și elimină avizele externe în materie de personal și salarizare, precum și avizul Ministerului Muncii pentru statul de funcții”.