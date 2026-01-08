Partidul AUR a depus proiectul de lege pentru declararea anului 2026 drept „Anul Statelor Unite ale Americii în România”

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat joi, printr-un comunicat, că a depus în Parlament proiectul de lege care propune ca anul 2026 să fie declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”.

Inițiativa partidului vine în contextul împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Potrivit reprezentanților AUR, proiectul urmărește marcarea la nivel național a unui an special, dedicat întăririi parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Conform comunicatului, mișcarea pe care partidul dorește să o instituie vine „într-un context internațional în care valorile libertății, democrației autentice și libertății de exprimare sunt tot mai des puse sub presiune.”.

Legea propusă prevede organizarea pe durata anului 2026 a unor conferințe, dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale. De asemenea, sunt prevăzute acțiuni de diplomație publică, cu scopul de a susține cooperarea româno-americană și principiile democratice.

Inițiativa include și posibilitatea ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să acorde, la solicitare, până la 1% din timpul de emisie pentru materiale realizate în cadrul „Anului Statelor Unite ale Americii în România”, se arată în comunicat.

Proiectul de lege va intra în dezbaterea Parlamentului României și va urma pașii prevăzuți de procedurile constituționale și legislative aflate în vigoare.

În primul comunicat transmis luni, AUR a afirmat că legătura dintre România și Statele Unite este „esenţială” pentru menținerea suveranității naționale. Partidul mai susține că „orice decizie majoră adoptată de Bucureşti trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

Partidul AUR declară că rolul Statelor Unite a devenit dominant pe plan internațional în ultimii ani.

„Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană”, se arată în comunicatul de presă al AUR, prin care partidul propune ca anul 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”.

Poziția partidului AUR a venit după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, în urma unei operațiuni desfășurate de forțele speciale americane.

Maduro s-a aflat la conducerea Venezuelei timp de peste zece ani, interval în care țara a trecut printr-un proces accentuat de autoritarism și printr-un declin al nivelului de trai al populației.