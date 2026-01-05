Un partid parlamentar solicită autorităților române să declare 2026 drept „Anul Americii în România”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Potrivit unui comunicat de presă „anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală”. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credința, democrația și libertatea de expresie – valori care au influențat decisiv evoluția lumii moderne și care rămân esențiale pentru viitorul Europei și al României, mai susțin reprezentanții AUR.

Ei s-au referit la rolul SUA și leadership-ul global în 2026 sub conducerea președintelui Donald Trump.

„Anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci și de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate și libertate. Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice și economice ale administrației americane au avut un impact direct asupra direcției geopolitice a Europei, asupra securității continentului și asupra apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil”, au transmis reprezentanții AUR.

America este un garant al libertăților în Europa

În comunicatul de presă, AUR consideră că America este un garant al libertăților în Europa și explică de ce este nevoie de „Anul Americii în România”.

„Potrivit Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii, SUA își asumă explicit rolul de principal apărător al libertăților politice, al democrației și al libertății de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune. În acest context, relația României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esențială pentru menținerea pluralismului politic, a libertății de opinie și a suveranității naționale. România și Statele Unite ale Americii erau legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice și culturale vitale. SUA erau principalul garant al securității României în cadrul NATO și un aliat-cheie în regiunea Mării Negre”, a precizat AUR.