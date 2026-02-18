Prima pagină » Sport » Milano Cortina 2026. Chinezul Su Yiming câștigă medalia de aur la snowboard, chiar de ziua sa. Primul aur al Chinei la JO2026

Chinezul Su Yiming a obținut miercuri medalia de aur în proba de snowboard slopestyle masculin la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, chiar în ziua în care a împlinit 22 de ani. Este prima medalie de aur a Chinei de la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice.
Foto: Oliver Weiken/dpa
Petre Apostol
18 feb. 2026, Sport

Su Yiming s-a impus cu un punctaj de 82,41, stabilit încă de la prima sa evoluție.

Sportivul chinez nu a mai fost devansat de nimeni, adjudecându-și medalia de aur.

Aceasta este a doua medalie de aur olimpică pentru Su, după succesul de la proba de Big Air de la Beijing 2022.

Totodată, reprezintă a patra medalie olimpică din cariera sa.

Hasegawa Taiga, din Japonia, a cucerit argintul, prima sa medalie olimpică și prima medalie pentru Japonia în proba de slopestyle.

Jake Canter, din Statele Unite ale Americii, a completat podiumul, marcând totodată prima sa medalie olimpică.

Grație succesului lui Su Yiming, China ajunge pe locul 16 în clasamentul pe medalii. Are o medalie de aur, 3 de argint și 3 de bronz.

În fruntea ierarhiei, se menține Norvegia, cu 15 medalii de aur, 8 de argint și 9 de bronz.

