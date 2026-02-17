România, reprezentată la biatlon, patinaj artistic și bob în ziua a 11-a la Jocurile Olimpice 2026

Primii care vor intra în concurs pentru România sunt sportivii din echipa de ștafetă masculină de la biatlon.

Ștafeta României este formată din Dmitrii Shamaev, George Buta, George Colțea și Raul Flore, în ordinea de plecare.

Concursul este programat să înceapă de la ora 15:30, la Anterselva.

Fiecare concurent are de parcurs câte 7.5 km și câte două trageri.

În competiție sunt înscrise 20 de ștafete. La ediția precedentă, Norvegia a câștigat medaliile de aur.

De la ora 19:45, va intra în concurs singura reprezentantă a României la patinaj artistic de la Milano Cortina 2026, Julia Sauter.

Sportiva de origine germană ia parte în programul scurt.

Reprezentanta României este a noua pe lista de start, care reunește 29 de sportive.

Julia Sauter a reușit, anul trecut, cea mai bună performanță pentru România la Campionatele Europene. Ea s-a clasat atunci pe locul 7.

Ultimii reprezentanți ai României din întrecerile olimpice de marți sunt Mihai Tentea și George Iordache, la bob 2 persoane.

Echipajul românesc ocupă locul 5 în clasament, după primele două manșe, disputate luni.

Tentea și Iordache se află la 1.48 secunde de prima poziție și la doar 24 de sutimi de locul 3.

Manșa a treia este programată de la ora 20:00. Manșa finală este programată de la ora 22:05.