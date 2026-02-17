Liga Campionilor revine cu meciurile din play-off pentru optimi. Interul lui Chivu joacă miercuri

Primul meci al zilei de marți din Liga Campionilor este Galatasaray – Juventus, programat de la ora 19:45.

Cele două echipe s-au întâlnit de șase ori în competițiile UEFA, toate duelurile având loc în grupele Ligii Campionilor. Galatasaray are avantaj (două victorii față de una a italienilor, trei remize).

Clubul turc se pregătește pentru meciul cu numărul 200 în competiție și este la două goluri de borna 250. Juventus a pierdut doar două dintre cele zece confruntări cu echipe din Turcia, ambele în fața lui Galatasaray.

Italienii nu au cedat în prima manșă a ultimelor șase duble europene (3 victorii, 3 egaluri) și revin în faza eliminatorie pentru a zecea oară în ultimele 12 sezoane.

De la ora 22:00 sunt programate trei partide.

Benfica – Real Madrid

La ultima confruntare directă, în faza ligii, Benfica s-a impus cu 4-2, după un gol marcat pe final de portarul Anatoliy Trubin.

Real Madrid a câștigat zece dintre ultimele 12 duble manșe disputate în competiție. Se află la a 29-a prezență consecutivă în fazele eliminatorii. De cealaltă parte, Benfica a pierdut ultimele cinci duble împotriva adversarelor din Spania.

Kylian Mbappé, golgheterul competiției, traversează o formă excelentă, cu 13 goluri în șapte apariții în acest sezon, opt dintre ele în ultimele trei meciuri.

Pentru antrenorul Benficăi, José Mourinho, duelul reprezintă reîntâlnirea cu echipa pe care a pregătit-o între 2010 și 2013.

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Primul duel european între cele două rivale din Ligue 1. Monaco a pierdut ultimele cinci deuluri eliminatorii din competițiile UEFA. Însă, are o singură înfrângere în ultimele șapte meciuri din competiție.

PSG, deținătoarea trofeului, a câștigat șase dintre ultimele șapte duble în Liga Campionilor și participă în faza eliminatorie pentru al 14-lea sezon consecutiv.

Borussia Dortmund – Atalanta

Singurele confruntări directe au avut loc în Europa League 2017/18, când Dortmund s-a calificat cu 4-3 la general.

Un succes ar însemna victoria cu numărul 100 pentru clubul german în competiție. Atalanta a pierdut doar două dintre ultimele 11 meciuri europene cu echipe germane și este neînvinsă în ultimele patru deplasări în Germania.

Inter Milano joacă miercuri, cu Bodø/Glimt

Echipa pregătită de antrenorul Cristian Chivu, Inter Milano, va juca miercuri, de la ora 22:00. Formația din fruntea Serie A va juca în Norvegia, cu Bodø/Glimt.

Cele două echipei s-au mai întâlnit o singură dată. Inter a câștigat precedenta dublă directă, în 1978/79, cu 7-1 la general. Norvegienii sunt debutanți în faza eliminatorie, în timp ce Inter a jucat două finale în ultimele trei sezoane.

Miercuri mai sunt programate meciurile Qarabağ FK – Newcastle United (ora 19:45), Club Brugge – Atlético Madrid, Olympiacos – Bayer Leverkusen (ambele, de la ora 22:00).

Calificate direct în optimile de finală sunt echipele Arsenal, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP și Tottenham Hotspur.

Manșele retur sunt programate pe 24 și 25 februarie.

Tragerea la sorți pentru stabilirea tabloului începând din optimi va avea loc pe 27 februarie.