Inter, echipă antrenată de Chivu, întâlnește pe Bodø/Glimt sau Benfica în play-off-ul din Champions League

Inter Milano a încheiat pe locul 10 faza ligii din Champions League, după meciurile din ultima etapă, disputate miercuri noapte. Astfel, echipa antrenată de Chivu va juca în play-off și a fost împerecheată, alături de Real Madrid (locul 9), cu Bodø/Glimt (23) și Benfica (24).

Dacă va ajunge în optimile de finală, Inter va întâlni una dintre echipele Manchester City (locul 7) și Sporting Lisabona (locul 8).

În celelalte dispute din play-off, echipele calificate sunt împerecheate astfel:

PSG (locul 11) și Newcastle (locul 12) cu Monaco (locul 21) și Qarabag (locul 22) / în optimi – cu Barcelona (5) sau Chelsea (6)

Juventus (locul 13) și Atletico Madrid (locul 14) cu Club Brugge (locul 19) și Galatasaray (locul 20) / în optimi – cu Liverpool (3) sau Tottenham (4)

Atalanta (locul 15) și Bayer Leverkusen (locul 16) cu Borussia Dortmund (locul 17) și Olympiakos (locul 18) / în optimi – cu Arsenal (1) sau Bayern München (2)

Echipele clasate pe locurile 9–24 în faza principală vor disputa un play-off în dublă manșă, programat pe 17/19 și 24/26 februarie 2026.

Tragerea la sorți pentru stabilirea partidelor este programată vineri, la Nyon, de la ora 13:00.