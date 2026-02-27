Reacții după stabilirea optimilor în Liga Campionilor. Enrique, antrenor PSG: Va fi fascinant

Deținătoarea trofeului UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, va înfrunta pe Chelsea FC. Reprezintă reeditarea finalei Cupei Mondiale a Cluburilor, din vara anului trecut, în care Chelsea s-a impus cu 3-0.

Despre duel, antrenorul echipei pariziene, Luis Enrique, a declarat că va fi fascinant să se confrunte cu o echipă engleză.

„Chelsea este un adversar fascinant, ca de obicei. Sunt foarte încântat. Va fi fascinant să jucăm împotriva unei echipe engleze, dar nu există niciun sentiment de răzbunare (n.r. – după înfrângerea în finala Cupei Mondiale a cluburilor). Sunt competiții diferite. Această tragere la sorți reprezintă drumul nostru, suntem obișnuiți. Campioana en-titre suntem noi. Problemele sunt, în primul rând, pentru celelalte echipe. Toată lumea știe că putem câștiga Liga Campionilor, dar pentru asta trebuie să ne îmbunătățim. Suntem conștienți de acest lucru. Ceea ce mă face optimist este capacitatea echipei mele de a gestiona toate problemele care se adună”, a spus Enrique, într-o conferință de presă.

Mikel Arteta (Arsenal): „Ne-am câștigat dreptul să fim într-o poziție puternică”

Arsenal FC, care a încheiat pe prima poziție faza grupei ligii, cu maximum de puncte, va juca împotriva lui Bayer 04 Leverkusen.

„Suntem foarte încântați să jucăm în următoarea rundă. Ne-am câștigat dreptul să fim într-o poziție puternică, ceea ce am realizat în faza grupelor și atât. Acum trebuie să începem să îi analizăm și să găsim modalități să fim mai buni decât ei, pentru a trece de această dublă”, a declarat Mikel Arteta.

Bayern München: respect pentru Atalanta

FC Bayern München, situată pe locul secund în prima fază a competiției, va da piept cu Atalanta Bergamo.

Despre duel, directorul sportiv Christoph Freund a declarat: „Va fi un meci foarte interesant împotriva unei echipe italiene de top. Nu am mai jucat niciodată împotriva lor și suntem acum nerăbdători să ne întâlnim. În play-off, împotriva lui Dortmund, s-a văzut cât de puternici sunt acasă, echipa poate pune mare presiune, joacă agresiv și cu multă calitate. Dar, ne vom pregăti la maximum și ne vom concentra pe Bergamo. Știm că nu va fi ușor, dar dacă vom aduce energia și performanța echipei noastre pe teren, avem o șansă bună de a merge mai departe”.

„S-a văzut cât de bine joacă Atalanta acasă. Impresionant este că, într-o zi bună acasă, pot muta munții. De aceea nu e rău că primul meci va fi la Bergamo, apoi vom ști unde ne situăm”, a completat și portarul Manuel Neuer.

Arne Slot (Liverpool): „Entuziasm și provocare”

Liverpool FC, campioana Angliei și clasată pe locul 3 la finalul fazei ligii, va juca împotriva lui Galatasaray Istanbul.

Antrenorul Arne Slot a spus că reprezintă o provocare.

„Am obținut exact ceea ce anticipam: o dublă dificilă împotriva unui adversar pe care l-am întâlnit deja o dată în acest sezon. Știm că în meciul din deplasare va trebui să jucăm mai bine decât ultima dată, când am fost la Istanbul în septembrie. Aceasta este provocarea imediată, mai ales că știm că Galatasaray a obținut un rezultat pozitiv împotriva lui Juventus pentru a ajunge în optimile de finală. Dar, sentimentul principal este entuziasmul, pentru că acesta este rezultatul muncii noastre din faza grupelor. Ne-am dorit să fim aici și acum vrem să profităm la maximum de această oportunitate”, a spus Slot.

Conform tragerii la sorți de joi, programul UEFA Champions League începând din faza optimilor de finală este următorul:

Optimile de finală

Paris – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

Real Madrid – Manchester City

Atalanta – Bayern München

Newcastle – Barcelona

Atleti – Tottenham

Bodø/Glimt – Sporting CP

Leverkusen – Arsenal

Returul se joacă pe terenul echipei menționate a doua în fiecare dublă.

Sferturi de finală (posibile confruntări, în funcție de calificări)

Câștigătoarea Paris/Chelsea vs câștigătoarea Galatasaray/Liverpool

Câștigătoarea Real Madrid/Man City vs câșigătoarea Atalanta/Bayern

Câștigătoarea Newcastle/Barcelona vs câștigătoarea Atleti/Tottenham

Câștigătoarea Bodø/Glimt/Sporting vs câștigătoarea Leverkusen/Arsenal

Program faze eliminatorii UCL

Optimi de finală

Tur: 10–11 martie 2026

Retur: 17–18 martie 2026

Sferturi de finală

Tur: 7–8 aprilie 2026

Retur: 14–15 aprilie 2026

Semifinale

Tur: 28–29 aprilie 2026

Retur: 5–6 mai 2026

Finala

30 mai 2026, Budapesta (Puskás Aréna)