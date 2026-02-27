Prima pagină » Sport » Echipa României învinge Thailanda și urcă pe primul loc la Mondialul feminin de hochei Divizia III/Grupa A

Echipa României învinge Thailanda și urcă pe primul loc la Mondialul feminin de hochei Divizia III/Grupa A

Echipa națională feminină de hochei pe gheață a României a învins, vineri, reprezentativa Thailandei, scor 2-0 (0-0, 0-0, 2-0), în penultimul meci din Campionatul Mondial - Divizia III / Grupa A, care are loc la Admiral Ice Dome, din Zagreb, Croația.
Echipa României învinge Thailanda și urcă pe primul loc la Mondialul feminin de hochei Divizia III/Grupa A
sursă foto: FRHG
Petre Apostol
27 feb. 2026, 15:59, Sport

După două treime fără gol marcat, echipa României făcut diferența în ultima parte a jocului, dominând clar pe final.

Scorul a fost deschis în minutul 42:24 de Reka Petho, care a punctat pentru 1-0, din pasa oferită de Maissa Simina.

România a gestionat apoi avantajul, iar în minutul 55:22 Julia Bende a închis tabela, stabilind scorul final, 2-0, după o acțiune la care au mai contribuit Timea Csiszer și Daniela Sabalin.

Reprezentativa României s-a impus și la capitolul șuturi pe poartă: 29-26 (11-12, 7-8, 11-6).

În plus, echipa tricoloră a reușit să neutralizeze ambele perioade de superioritate numerică ale Thailandei.

Grație succesului, al treilea, în patru partide, România ajunge pe prima poziție a clasamentului, cu 8 puncte.

Devansează, astfel, Thailanda (7 puncte) și Turcia (6 puncte), care joacă în al doilea meci al zilei, contra Bulgariei, de la ora 17:00.

Duelul Serbia – Croația închide ziua, de la ora 20:30.

România mai are de jucat contra Croației, în ultimul meci al turneului, programat duminică, de la ora 20:30.

Prim clasată promovează în Divizia II / Grupa B.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Nicușor Dan, SUSPENDAT!? „Dosarul penal îl face instant șantajabil”
Gandul
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
Anunț MAJOR pentru clienții ENGIE: ce tarife la gaze se aplică din aprilie 2026! Ce trebuie să știe cei care schimbă furnizorul
CSID
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Promotor