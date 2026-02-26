Prima pagină » Sport » România învinge Serbia la lovituri de departajare, la Mondialul de hochei pe gheață feminin Divizia III / Grupa A

Echipa națională feminină de hochei pe gheață din România a învins, joi seară, Serbia, după loviturile de departajare, în cadrul meciului al treilea din cadrul Campionatului Mondial - Divizia III / Grupa A, care are loc la Zagreb, în Croația.
România s-a impus cu scorul de 3-2, după loviturile de departajare.

Echipa tricoloră, antrenată de Láng Zoltán, a condus de două ori în timpul jocului, prin golurile marcate de Ana Voicu (1-0) și Anna Vitos (2-1).

Însă, formația sârbă a egalat de fiecare dată, prin Katarina Vasiljevic și Elena Sekulic, trimițând meciul în prelungiri.

Prima treime s-a încheiat la egalitate, 1-1. România conducea cu 2-1 înainte de ultima treime. Serbia a egalat cu mai puțin de șapte minute înainte de finalul timpului regulamentar de joc.

În timpul prelungirilor nu s-a înscris, astfel că partida s-a decis la lovituri de departajare.

La shoot-out, România s-a impus prin reușitele jucătoarelor Anna Vitos, Iana Plătică și Orsolya Fehér, în timp ce portărița Nicoleta Sabalin a apărat patru încercări ale Serbiei, asigurând victoria tricolorelor.

În primul meci al zilei, Thailanda a învins Bulgaria, scor 7-4.

Prin victoria cu Serbia, România ajunge la 5 puncte. Tricolorele ocupă locul 3 în clasament, după Thailanda (7 puncte) și Turcia (6 puncte, un joc mai puțin disputat).

În ultimul meci al zilei, programat de la ora 20:30, Turcia întâlnește Croația.

