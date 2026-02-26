Prima pagină » Sport » Gloria Bistrița învinge Dunărea Brăila și devine lider provizoriu în campionatul de handbal feminin

Gloria Bistrița învinge Dunărea Brăila și devine lider provizoriu în campionatul de handbal feminin

Gloria Bistrița s-a impus, joi seară, cu scorul de 30-26 pe terenul formației HC Dunărea Brăila, într-un meci din etapa a 26-a din Liga Florilor la handbal feminin, și a urcat provizoriu pe primul loc în clasament.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 feb. 2026, 20:43, Sport

Gloria Bistrița s-a desprins la 5-3 și a păstrat controlul jocului, intrând la vestiare în avantaj de patru goluri, scor 15-11.

În partea secundă, Gloria a gestionat avantajul creat. S-a desprins la cinci goluri și a rezistat revenirii gazdelor din final, care au redus diferența două lungimi (scor 27-25, minutul 55).

În final, Gloria Bistrița s-a impus cu 30-26, bifând al 15-lea succes în 16 partide în campionat.

Pentru Gloria, Danila Patricia So Delgado Pinto a fost cea mai eficientă marcatoare, cu șapte reușite din opt aruncări.

Ea a fost urmată de Larissa Nusser (5 goluri) și Paula Arcos Poveda (4). În poartă, Renata Lais De Arruda a avut opt intervenții.

De partea cealaltă, Valeriia Kirdiasheva (6 goluri) și Andreea Popa (4 goluri) au fost principalele realizatoare pentru Dunărea Brăila.

În urma acestui succes, CS Gloria Bistrița ajunge pe prima poziție în clasamentul Ligii Florilor, devansând cu un punct pe CSM București.

Echipa din Capitală urmează să joace vineri seară, de la ora 17:30, pe terenul echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

Tot joi seară, Corona Brașov a dispus de CSM Slatina, în deplasare, scor 40-33 (14-13). Corona ocupă locul 3, fiind la patru puncte în urma Gloriei Bistrița.

