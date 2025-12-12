Gloria Bistrița anunță transferul handbalistei angoleze Helena Paulo, din sezonul viitor

Helena Simao Paulo, în vârstă de 27 de ani, joacă pe postul de coordonatoare. Viitoarea jucătoare de la Gloria Bistrița este golghetera echipei Angola la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Helena Paulo a marcat 31 de goluri pentru Angola, în cele șase meciuri disputate la turneul final găzduit de Țările de Jos și Germania.

Totodată, jucătoarea din Angola este golghetera echipei CSM Târgu Jiu în Liga Florilor. Paulo a marcat 57 de goluri în 10 meciuri disputate în campionat. Este a șasea marcatoare din competiția internă, la opt goluri de ocupanta primei poziții, Katarina Slezak Krpez, de la Corona Brașov.

„Sunt foarte fericită că, din această vară, mă voi alătura echipei ce luptă. Sunt entuziasmată să contribui și să avem rezultate bune împreună. Haide, Gloria!”, a transmis jucătoarea într-un mesaj video pentru clubul bistrițean.

Gloria Bistrița ocupă locul secund în clasamentul Ligii Florilor, la două puncte de prima poziție, ocupată de CSM București.

În Liga Campionilor, echipa din Bistrița se află pe locul al treilea în grupă, cu 12 puncte, în urma echipelor Gyor (16 puncte) și Metz (14 puncte).