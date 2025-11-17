Extrema Gloriei Bistrița, Sonia Seraficeanu, aleasă în echipa etapei a 8-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Internaționala română Sonia Seraficeanu a fost desemnată cea mai bună extremă dreapta a etapei a opta. Handbalista Gloriei a marcat 10 goluri în victoria din deplasarea de la Dortmund, cu șapte reușite din opt aruncări de la 7 metri.

Seraficeanu este a patra marcatoare a echipei bistrițene în Liga Campionilor, cu un total de 31 de goluri înscrise.

Particia So Delgado este principala marcatoare, cu 44 de goluri, urmată de Larissa Nusser și Lorena Ostase, ambele cu câte 33 de goluri marcate.

Echipa etapei a 8-a din Liga Campionilor:

Portar: Yara ten Holte – Odense Håndbold

Extremă stânga: Camilla Herrem – Sola HK

Inter stânga: Julie Mathiesen Scaglione – Ikast Håndbold

Centru: Petra Anna Simon – FTC-Rail Cargo Hungaria

Inter dreapta & MVP: Jelena Vukcevic – OTP Group Buducnost

Extremă dreapta: Sonia Mariana Seraficeanu – Gloria Bistrița

Pivot: Sarah Bouktit – Metz Handball

Apărătoare: Ingvild Kristiansen Bakkerud – Odense Håndbold

Gloria Bistrița ocupă locul al treilea în Grupa A, cu 12 puncte, fiind în urma echipelor Gyor (16 puncte) și Metz (14 puncte).

Etapa a 8-a a fost ultima din 2025 din Liga Campionilor, competiția intrând în pauză ca urmare a desfășurării Campionatelor Mondiale, programate să înceapă pe 26 noiembrie. Liga Campionilor se va relua în 10 ianuarie 2026.