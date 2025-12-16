Gloria Bistrița anunță prelungirea contractului cu extrema spaniolă Jennifer Gutiérrez până în 2028

„Sunt fericită să vă anunț că și în sezonul viitor voi continua să fac parte din Gloria Bistrița. Să joci zi de zi într-o sală plină este visul oricărui sportiv, iar faptul că pot trăi acest lucru alături de voi și să mă bucur de fiecare moment la maximum înseamnă enorm pentru mine”, a transmis Jennifer Gutiérrez, în anunțul clubului bistrițean.

În vârstă de 30 de ani, Jennifer Gutiérrez, internațională spaniolă, a marcat 9 goluri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor, în doar patru partide disputate.

În campionatul României, Jennifer Gutiérrez, este a treia marcatoare de pe extreme. Handbalista iberică are un procentaj de reușită de 64% de pe extremă.

Extrema spaniolă a revenit pe teren, după accidentarea suferită la finalul lunii octombrie. A suferit o ruptură musculară grad II, la mușchiul semitendinos.

Gutiérrez a marcat 11 goluri din 16 aruncări pentru naționala Spaniei, la Campionatul Mondial, încheiat duminică.

Gloria Bistrița ocupă locul al treilea în grupa din Liga Campionilor. În campionatul României se află pe locul secund, la două puncte în urma liderului, CSM București.