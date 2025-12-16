Consiliul Local al Sectorului 2 București a aprobat cofinanțarea pentru realizarea noii Arene Dinamo

Totodată, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat asocierea cu CS Dinamo, în vederea deschiderii Parcului Sportiv Dinamo pentru activități publice destinate copiilor și adulților din sector.

Inițiativa are ca obiectiv principal încurajarea mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul comunității locale.

„Aceste decizii reprezintă pași esențiali pentru dezvoltarea infrastructurii sportive și pentru facilitarea accesului comunității la activități sportive moderne și sigure”, se arată într-un comunicat al CS Dinamo.

Prin amenajarea Parcului Sportiv Dinamo, pe o suprafață de aproape 20 de hectare, autoritățile își propun să creeze un spațiu deschis comunității, dedicat mișcării, recreerii și petrecerii timpului liber.

Pista de alergare de 2 kilometri, zonele pentru sport de masă și antrenament, precum și spațiile de relaxare vor oferi condiții moderne pentru toate categoriile de vârstă. Reamenajarea și extinderea spațiilor verzi vor contribui la îmbunătățirea calității mediului urban.

În același timp, protocolul încheiat cu CS Dinamo transformă acest proiect într-un demers cu un puternic rol educațional și social.

Elevii din Sectorul 2 vor beneficia de acces gratuit la o parte semnificativă din evenimentele sportive, de tabere și programe de inițiere, dar și de activități educative derulate în cadrul școlilor.