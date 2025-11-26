Meciul de handbal masculin dintre CS Dinamo si Sporting Lisabona din Liga Campionilor, disputat la sala Dinamo din Bucuresti, miercuri, 10 septembrie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Dinamo București întâlnește Kielce cu un moral bun, după ce a obținut primul succes din actuala ediție a competiției. În plus, Dinamo are de luat o revanșă pentru înfrângerea din partida tur, disputată pe 23 octombrie, și câștigată de polonezi cu scorul de 28-24.

Kielce ocupă locul 6 în grupă, cu cinci puncte, după ce a obținut un singur punct în dubla cu Aalborg. Dinamo vine după primul succes european al sezonului, 29-28 cu Nantes, obținut prin golul decisiv marcat în ultimul minut de Tom Pelayo.

Artsem Karalek este principalul marcator al polonezilor, cu 37 de goluri în actuala ediție, în timp ce pentru Dinamo cel mai bun realizator este Haniel Langaro, cu 30 de goluri. În întâlnirea directă din tur, Karalek a înscris nouă goluri, iar Pelayo a punctat de cinci ori.

Ambele echipe și-au câștigat clar meciurile din campionatele interne în weekendul trecut: Kielce – Legionowo 34-21, respectiv Dinamo – Vaslui 33-20.

Antrenorul polonezilor, Talant Dujshebaev, a declarat înaintea partidei că meciul poate decide calificarea.

„Știm ce este în joc; dacă vom câștiga, avem 99% șanse să mergem mai departe. Am spus încă înainte de deplasarea la București că Dinamo este o echipă mai bună decât pare. Au jucători valoroși și un antrenor experimentat, cu o viziune clară. În meciurile cu Sporting și Veszprém au arătat deja joc bun”, a spus Dujshebaev pentru EHF.

De cealaltă parte, portarul dinamovist Vladimir Cupara afirmă că echipa are moral ridicat după victoria cu Nantes.

„Știm că va fi dificil cu Kielce. Am pierdut cu ei acasă, dar după această victorie avem forța să câștigăm acolo și să fim competitivi pentru a merge în faza următoare. Va fi foarte greu, dar avem o șansă și vom lupta până la final”, a declarat jucătorul dinamoviștilor.