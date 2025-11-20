Partida, contând pentru etapa a 8-a din Liga Campionilor, a fost una extrem de echilibrată, decisă în ultimele minute, cu intervenții decisive ale portarului echipei Dinamo, Ionuț Ciprian Iancu, care a încheiat cu 12 parade și procentaj de reușită de 31.58%.
Pe plan ofensiv, Călin Dedu și Haniel Vinícius Langaro au fost liderii echipei dinamoviste, ambii cu câte 6 goluri.
Pentru Dinamo au mai punctat Ionuț Nistor (5 goluri), Branko Vujovic și Daniel Stanciuc (câte 3), în timp ce Nantes a răspuns prin Noam Leopold (7 goluri) și Aymeric Minne (5).
Victoria cu Nantes, echipă care câștigase turul la o diferență de 7 goluri, reprezintă primul succes al dinamoviștilor în actuala campanie europeană.
Dinamo a urcat acum de pe ultima poziție a clasamentului Grupei A din Liga Campionilor, devansând pe Kolstad, ambele cu câte 2 puncte.