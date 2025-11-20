Meciul de handbal masculin dintre CS Dinamo Bucuresti si SC Magdeburg, din play-off-ul Ligii Campionilor, disputat la Sala Polivalenta "Ioan Kunst Ghermanescu" din Bucuresti, 26 martie 2025. GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO

Partida, contând pentru etapa a 8-a din Liga Campionilor, a fost una extrem de echilibrată, decisă în ultimele minute, cu intervenții decisive ale portarului echipei Dinamo, Ionuț Ciprian Iancu, care a încheiat cu 12 parade și procentaj de reușită de 31.58%.

Pe plan ofensiv, Călin Dedu și Haniel Vinícius Langaro au fost liderii echipei dinamoviste, ambii cu câte 6 goluri.

Pentru Dinamo au mai punctat Ionuț Nistor (5 goluri), Branko Vujovic și Daniel Stanciuc (câte 3), în timp ce Nantes a răspuns prin Noam Leopold (7 goluri) și Aymeric Minne (5).

Victoria cu Nantes, echipă care câștigase turul la o diferență de 7 goluri, reprezintă primul succes al dinamoviștilor în actuala campanie europeană.

Dinamo a urcat acum de pe ultima poziție a clasamentului Grupei A din Liga Campionilor, devansând pe Kolstad, ambele cu câte 2 puncte.