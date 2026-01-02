Andrei Blejdea, fost atacant al lui Dinamo București, a anunțat că se retrage din fotbal

Fostul fotbalist crescut de Dinamo a spus că retragerea este una extrem de dureroasă și că doar el poate înțelege ce înseamnă acest moment.

„Astăzi e ultima mea zi în fotbal. Habar nu am cât de bun am fost, dar știu că am dat totul. Știți cât doare? Nu știți nimic”, a scris Andrei Blejdea pe Facebook.

Atacant lateral, Blejdea a evoluat de-a lungul carierei la mai multe cluburi din România și din străinătate, notează Prosport.

În afara experiențelor din Elveția, Germania și Slovenia, acesta a jucat în Liga 1 pentru Academica Clinceni, Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș, Universitatea Cluj, Hermannstadt și FC Buzău.

La Dinamo, clubul la care s-a format ca junior, Andrei Blejdea a revenit în 2021.

A bifat 12 meciuri în tricoul „alb-roșu”, într-o perioadă dificilă pentru echipă.

După plecarea din „Ștefan cel Mare”, cariera sa a continuat la niveluri inferioare, fără a-și mai regăsi forma care îl consacrase.

La momentul transferului la Dinamo, Blejdea fusese apreciat de suporteri, care îl considerau un jucător cu potențial și o soluție utilă pentru obiectivele echipei din acel sezon.