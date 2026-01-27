Dinamo joacă în Franța, cu Poitiers, pentru calificarea în sferturile CEV Cup la volei masculin

În manșa tur, disputată pe teren propriu, Dinamo s-a impus în minimum de seturi, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-23), în doar 94 de minute.

Răzvan Mihalcea a fost eroul partidei, reușind 9 blocaje decisive și 11 puncte în total. Mircea Peța a fost cel mai prolific marcator al meciului, cu 13 puncte.

Poitiers, echipă cu internaționali din mai multe țări, pornește cu avantajul moral al terenului propriu și al unui lot cotat mai bine.

Dar, Dinamo are avantajul victoriei din tur. Campioana României are nevoie de doar două seturi pentru a se califica direct în sferturi, evitând astfel „setul de aur”, decisiv pentru a avansa.

Câștigătoarea duelului se va confrunta în sferturi cu învingătoarea dintre VFB Friedrichshafen (Germania) și Achel (Belgia). Belgienii au câștigat manșa tur, scor 3-1.

Tot marți seară, în CEV Cup la volei feminin, CSO Voluntari joacă, în deplasare, manșa tur din optimi, contra formației poloneze Radom.

Partida este programată de la ora 19:30.