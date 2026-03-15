Barcelona se impune la scor cu Sevilla și se menține la conducerea La Liga

FC Barcelona a câștigat categoric împotriva Sevillei, scor 5-2, victorie ce le consolidează poziția de lider în La Liga, fiind la patru puncte peste Real Madrid, aflată în poziția secundă a campionatului.
Barcelona se impune la scor cu Sevilla și se menține la conducerea La Liga
Sursă foto: X / Camp Nou Updates Live
Radu Mocanu
15 mart. 2026, 19:48, Sport

Barcelona a dominat încă din prima repriză. Raphinha a deschis scorul în minutul 9 dintr-un penalty și a dublat avantajul în minutul 21, tot de la 11 metri. În minutul 38, Dani Olmo a crescut avantajul. Sevilla a replicat în prelungirile primei reprize prin golul lui Oso. 

În repriza secundă, Raphinha și-a completat hat-trick-ul în minutul 51, iar fundașul João Cancelo a marcat pentru 5-1 în minutul 60. Din nou, Sevilla a marcat la finalul reprizei prin Djibril Sow, stabilind scorul final de 5-2. 

În urma acestei victorii, formația antrenată de Hansi Flick se menține pe poziția de lider în La Liga, cu 70 de puncte, rivala, Real Madrid, fiind pe locul al doilea cu 66 de puncte. 

Echipele de start

FC Barcelona 

Antrenor: Hansi Flick: 

4-3-3: J. García – X. Espart, P. Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, M. Bernal, D. Olmo – R. Bardghji, R. Lewandowski, Raphinha

Sevilla 

Antrenor: Matías Almeyda

4-2-3-1: O. Vlachodimos – G. Suazo, N. Gudelj, T. Nianzou, J. Carmona – D. Sow, L. Agoume – Oso, A. Sánchez, J. Sánchez – A. Adams

