Dacă vrei să te muți în Barcelona, ia-ți adio: un apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate. Care este prețul mediu al chiriilor

Piața chiriilor din Spania intră în 2026 într-un dezechilibru tot mai accentuat: ofertă mai mică, concurență mai mare între chiriași și prețuri care, deși se stabilizează, rămân la maxime istorice. Presiunea cererii atinge un nou record la nivel național și plasează piața în niveluri „extreme” în unele provincii precum Barcelona, unde se ajunge la 450 de persoane interesate pentru fiecare locuință în doar zece zile, notează El Economista.

Media națională urcă și ea la 141 de persoane interesate pe locuință. În acest context, se estimează că oferta va scădea din nou anul acesta cu peste 14.000 de locuințe, potrivit ultimului barometru al Observatorului Chiriilor.

Rezultatul este o piață tensionată, în care prețurile se stabilizează la niveluri ridicate, de 1.205 euro în medie, cu 5,1% mai mult față de anul anterior, iar accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru tot mai multe familii. „Atât cererea, cât și prețul își încetinesc evoluția, dar continuă să crească și se stabilizează la valori foarte ridicate, mai ales prețul, care rămâne inaccesibil pentru multe familii”, explică Sergio Cardona, responsabil de studii la Alquiler Seguro.

Potrivit raportului, oferta de locuințe de închiriat va continua să scadă în 2026, însă într-un ritm mai lent decât în anii anteriori. După ce 2025 s-a încheiat cu aproximativ 684.000 de locuințe disponibile, estimările indică 669.000 de unități, ceea ce înseamnă o scădere de 2%.

Catalonia ar urma să coboare la 96.742 de locuințe, în timp ce Madrid menține o ofertă de aproximativ 150.000 de locuințe, fiind regiunea cu cel mai mare volum din Spania.

Țara Bascilor, cea mai mare scădere regională

În Țara Bascilor se înregistrează cea mai mare scădere regională estimată (minus 11,1%), cu scăderi importante în Vizcaya (minus 9,3%) și Guipúzcoa (minus 14,5%), în timp ce provincia A Coruña anticipează un recul de 6,3% după implementarea unor măsuri de reglementare locale.

În spatele acestei contracții stau mai mulți factori, însă unul iese în evidență: cadrul legislativ. „Oferta depinde de decizia proprietarilor și companiilor de a scoate locuințele pe piață, iar în situația actuală această decizie este percepută ca fiind amenințată”, subliniază reprezentanți ai Alquiler Seguro.

În acest sens, adoptarea unor măsuri precum decretele privind închirierea sau Legea Locuinței a generat, potrivit sectorului, „un cadru de insecuritate juridică ce afectează direct oferta”.

În timp ce oferta scade, cererea continuă să crească, mai ales în marile orașe și zonele din jurul acestora. Indicatorul de presiune, care măsoară numărul de persoane interesate per locuință în zece zile, a crescut de la 112 la 141 într-un an.

Barcelona, cea mai tensionată piață

Barcelona conduce clasamentul, cu peste 450 de persoane interesate pentru o locuință, urmată de provincii precum Vizcaya (191) și Guipúzcoa (150), unde scăderea ofertei a intensificat competiția.

„Este o cifră extrem de ridicată. Barcelona depășește cu peste 100 nivelul de anul trecut și rămâne cea mai tensionată piață”, explică Cardona.

Madrid crește și ea la 118 persoane interesate, iar piețe precum Zaragoza devin tot mai active, depășind 120. „Vedem efectul noilor dezvoltări economice care atrag populație și cresc cererea chiar și în piețe unde oferta a rămas stabilă”, adaugă acesta.

Fenomenul se extinde și în zona mediteraneană și în insule, cu Baleare (147) și mai multe provincii din Canare peste 100 de persoane interesate. Prețul chiriilor continuă să crească, dar într-un ritm mai redus. Majorarea de 5,1% confirmă o moderare față de creșterile anterioare de peste 7%, însă presiunea asupra gospodăriilor rămâne ridicată.

Madrid, Barcelona și Baleare rămân cele mai scumpe piețe, cu chirii de peste 1.600 de euro pe lună, iar scumpirea se extinde în multe alte regiuni, inclusiv Malaga sau Valencia.

„Prețul se stabilizează treptat, dar la niveluri foarte ridicate”, notează experții, care arată că cele mai mari creșteri apar acum în provincii din interior, precum Palencia sau Ciudad Real, dar și în orașe precum Ceuta și Melilla.

Diferențele teritoriale rămân foarte mari, cu decalaje de peste 1.000 de euro lunar între cele mai scumpe și cele mai ieftine provincii.