Prima pagină » Știrile zilei » Un bărbat a murit după ce a fost împușcat în cap în centrul Barcelonei

Un bărbat a murit după ce a fost împușcat în cap în centrul Barcelonei

Un bărbat a fost împușcat mortal în centrul Barcelonei, pe una dintre cele mai aglomerate străzi din oraș. Atacatorul a mai împușcat încă un bărbat înainte de a fugi.
Un bărbat a murit după ce a fost împușcat în cap în centrul Barcelonei
Foto: Unsplash
Ioana Târziu
10 iun. 2026, 19:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un bărbat a murit după ce a fost împușcat în cap în centrul Barcelonei, potrivit Le Figaro.

Atacul a avut loc miercuri, în jurul orei 10:00 dimineața, chiar în fața unei secții de poliție.

Încă un bărbat împușcat

Atacatorul a împușcat un alt bărbat în cap înainte de a fugi, mai arată sursa.

Ne-am întors și am văzut un bărbat întins pe jos, a declarat un martor pentru o publicație locală . La scurt timp după aceea, poliția a găsit arma într-o stație de autobuz.

Poliția catalană nu cunoaște încă identitatea victimei, deoarece aceasta nu avea asupra ei niciun act de identitate. Cu toate acestea, aceleași surse indică faptul că persoana este caucaziană. Poliția nu are în prezent nicio pistă cu privire la criminal, care a fugit spre nord. Autoritățile au deschis o anchetă în urma atacului.

Incidentul nu perturbă vizita Papei

Incidentul, care a coincis cu vizita Papei în Catalonia, nu a avut legătură cu vizita. Acesta nu a dus la nicio modificare a programului Suveranului Pontif, potrivit unor surse polițienești citate de aceeași sursă.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
Patrimoniul RA-APPS în cifre: chirii între 16 și 2.675 euro pentru 220 de imobile și 21 de clădiri scoase la licitație. Ce s-a ales de „Palatul Împăratului”
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia