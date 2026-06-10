Un bărbat a murit după ce a fost împușcat în cap în centrul Barcelonei, potrivit Le Figaro.

Atacul a avut loc miercuri, în jurul orei 10:00 dimineața, chiar în fața unei secții de poliție.

Încă un bărbat împușcat

Atacatorul a împușcat un alt bărbat în cap înainte de a fugi, mai arată sursa.

„Ne-am întors și am văzut un bărbat întins pe jos”, a declarat un martor pentru o publicație locală . La scurt timp după aceea, poliția a găsit arma într-o stație de autobuz.

Poliția catalană nu cunoaște încă identitatea victimei, deoarece aceasta nu avea asupra ei niciun act de identitate. Cu toate acestea, aceleași surse indică faptul că persoana este caucaziană. Poliția nu are în prezent nicio pistă cu privire la criminal, care a fugit spre nord. Autoritățile au deschis o anchetă în urma atacului.

Incidentul nu perturbă vizita Papei

Incidentul, care a coincis cu vizita Papei în Catalonia, nu a avut legătură cu vizita. Acesta nu a dus la nicio modificare a programului Suveranului Pontif, potrivit unor surse polițienești citate de aceeași sursă.