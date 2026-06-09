Surpriză în Germania: Orașul verde cu chirii mici a cucerit Atlasul Fericirii 2026

În ce oraș german sunt oamenii cei mai fericiți? Atlasul fericirii al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL) investighează în fiecare an această problemă. Anul acesta, micul orășel Erfurt este, în mod surprinzător, locul cu cea mai mare satisfacție față de viață din Germania. Anul trecut, capitala Turingiei s-a clasat pe locul șase, arată presa germană.
Un alt oraș est-german continuă însă să piardă teren, ocupând ultimul loc. Câștigătorul de anul trecut, Kassel, a scăzut pe locul 13 în clasamentul actual. Per total, satisfacția față de viață în marile orașe germane continuă să crească, deși nu la fel de brusc ca în ultima vreme.
Pentru Atlasul Fericirii din 2026 al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL), Institutul Allensbach pentru Studierea Opiniei Publice a chestionat un total de 23.286 de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 84 de ani din cele mai mari 40 de orașe din Germania, cu peste 200.000 de locuitori, între 2022 și 2026.
În ceea ce privește indicele fericirii, Erfurt obține 7,74 puncte, o creștere de 0,47 puncte față de anul precedent. Potrivit SKL, satisfacția față de viață a locuitorilor din Erfurt este cea mai mare, pentru că orașul combină multe avantaje ale orașelor est-germane fără a prezenta deficiențe structurale semnificative.
Acest lucru face ca Erfurt să iasă în evidență printre orașele est-germane, care, în ansamblu, au reușit să se îmbunătățească doar cu 0,03% față de anul precedent. Rostock, aflat la coada clasamentului, continuă să scadă. Cu 5,80 puncte în indicele fericirii, decalajul față de penultimul oraș se mărește de trei ani.
Per total, locuitorii orașelor din estul Germaniei sunt mai puțin mulțumiți decât omologii lor din vestul Germaniei. În medie, orașele din estul Germaniei obțin un scor mediu de 6,91 puncte, în timp ce orașele din vestul Germaniei obțin un scor mediu de 7,07 puncte. Potrivit SKL (Societatea pentru Dezvoltare Urbană și Cultură), acest lucru se datorează în principal diferențelor structurale, cum ar fi demografia, veniturile mici și șomajul ridicat.
O constatare care a devenit evidentă în ultimii ani este că locuitorii orașelor mai mici sunt mai mulțumiți decât cei care locuiesc în orașe foarte mari. Cu excepția Hamburgului (locul 10) și a Düsseldorfului (locul 3), orașele mai mari ocupă în principal poziții în jumătatea inferioară a clasamentului.
Comparativ cu anii precedenți, satisfacția față de viață în cele mai mari 40 de orașe a crescut ușor, ajungând la un scor de 7,02 puncte. Acest lucru se datorează în principal scăderii proporției respondenților care sunt foarte nemulțumiți. Pe de altă parte, a crescut numărul locuitorilor orașelor care sunt moderat mulțumiți. Prin urmare, autorii sondajului afirmă, de asemenea, că există „mai puțină nemulțumire” în orașele mari comparativ cu anii precedenți.
Atlasul fericirii al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL) a indicat cele zece orașe importante cu cea mai mare satisfacție față de viață: