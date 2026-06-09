Prima pagină » Știrile zilei » Surpriză în Germania: Orașul verde cu chirii mici a cucerit Atlasul Fericirii 2026

Surpriză în Germania: Orașul verde cu chirii mici a cucerit Atlasul Fericirii 2026

Cel mai fericit oraș din Germania este situat în est – la fel ca și orașul ai cărui locuitori au cea mai scăzută satisfacție față de viață. Per total, satisfacția față de viață în marile orașe germane a crescut ușor, dar există diferențe între est și vest.
Surpriză în Germania: Orașul verde cu chirii mici a cucerit Atlasul Fericirii 2026
Sorina Matei
09 iun. 2026, 15:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În ce oraș german sunt oamenii cei mai fericiți? Atlasul fericirii al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL) investighează în fiecare an această problemă. Anul acesta, micul orășel Erfurt este, în mod surprinzător, locul cu cea mai mare satisfacție față de viață din Germania. Anul trecut, capitala Turingiei s-a clasat pe locul șase, arată presa germană.

Un alt oraș est-german continuă însă să piardă teren, ocupând ultimul loc. Câștigătorul de anul trecut, Kassel, a scăzut pe locul 13 în clasamentul actual. Per total, satisfacția față de viață în marile orașe germane continuă să crească, deși nu la fel de brusc ca în ultima vreme.

Pentru Atlasul Fericirii din 2026 al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL), Institutul Allensbach pentru Studierea Opiniei Publice a chestionat un total de 23.286 de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 84 de ani din cele mai mari 40 de orașe din Germania, cu peste 200.000 de locuitori, între 2022 și 2026.

Cei mai fericiți oameni din Germania locuiesc în Erfurt

În ceea ce privește indicele fericirii, Erfurt obține 7,74 puncte, o creștere de 0,47 puncte față de anul precedent. Potrivit SKL, satisfacția față de viață a locuitorilor din Erfurt este cea mai mare, pentru că orașul combină multe avantaje ale orașelor est-germane fără a prezenta deficiențe structurale semnificative.

  • chiriile din Erfurt sunt accesibile, mai mici decât în alte zone
  • calitatea mediului este ridicată
  • șomajul este scăzut
  • nivelurile veniturilor sunt relativ ridicate
  • Orașul este verde, liniștit și solid din punct de vedere economic.

Acest lucru face ca Erfurt să iasă în evidență printre orașele est-germane, care, în ansamblu, au reușit să se îmbunătățească doar cu 0,03% față de anul precedent. Rostock, aflat la coada clasamentului, continuă să scadă. Cu 5,80 puncte în indicele fericirii, decalajul față de penultimul oraș se mărește de trei ani.

Per total, locuitorii orașelor din estul Germaniei sunt mai puțin mulțumiți decât omologii lor din vestul Germaniei. În medie, orașele din estul Germaniei obțin un scor mediu de 6,91 puncte, în timp ce orașele din vestul Germaniei obțin un scor mediu de 7,07 puncte. Potrivit SKL (Societatea pentru Dezvoltare Urbană și Cultură), acest lucru se datorează în principal diferențelor structurale, cum ar fi demografia, veniturile mici și șomajul ridicat.

Oamenii din orașele mai mici sunt adesea mai mulțumiți

O constatare care a devenit evidentă în ultimii ani este că locuitorii orașelor mai mici sunt mai mulțumiți decât cei care locuiesc în orașe foarte mari. Cu excepția Hamburgului (locul 10) și a Düsseldorfului (locul 3), orașele mai mari ocupă în principal poziții în jumătatea inferioară a clasamentului.

Comparativ cu anii precedenți, satisfacția față de viață în cele mai mari 40 de orașe a crescut ușor, ajungând la un scor de 7,02 puncte. Acest lucru se datorează în principal scăderii proporției respondenților care sunt foarte nemulțumiți. Pe de altă parte, a crescut numărul locuitorilor orașelor care sunt moderat mulțumiți. Prin urmare, autorii sondajului afirmă, de asemenea, că există „mai puțină nemulțumire” în orașele mari comparativ cu anii precedenți.

O prezentare a celor mai mari zece orașe din Germania cu cea mai mare satisfacție față de viață

Atlasul fericirii al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL) a indicat cele zece orașe importante cu cea mai mare satisfacție față de viață:

  1. Erfurt
  2. Augsburg
  3. Düsseldorf
  4. Krefeld
  5. Kiel
  6. Aachen
  7. Mönchengladbach
  8. Oberhausen
  9. Duisburg
  10. Hamburg

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia