Surpriză în Germania: Orașul verde cu chirii mici a cucerit Atlasul Fericirii 2026

În ceea ce privește indicele fericirii, Erfurt obține 7,74 puncte, o creștere de 0,47 puncte față de anul precedent. Potrivit SKL, satisfacția față de viață a locuitorilor din Erfurt este cea mai mare, pentru că orașul combină multe avantaje ale orașelor est-germane fără a prezenta deficiențe structurale semnificative.

Acest lucru face ca Erfurt să iasă în evidență printre orașele est-germane, care, în ansamblu, au reușit să se îmbunătățească doar cu 0,03% față de anul precedent. Rostock, aflat la coada clasamentului, continuă să scadă. Cu 5,80 puncte în indicele fericirii, decalajul față de penultimul oraș se mărește de trei ani.

Per total, locuitorii orașelor din estul Germaniei sunt mai puțin mulțumiți decât omologii lor din vestul Germaniei. În medie, orașele din estul Germaniei obțin un scor mediu de 6,91 puncte, în timp ce orașele din vestul Germaniei obțin un scor mediu de 7,07 puncte. Potrivit SKL (Societatea pentru Dezvoltare Urbană și Cultură), acest lucru se datorează în principal diferențelor structurale, cum ar fi demografia, veniturile mici și șomajul ridicat.

Oamenii din orașele mai mici sunt adesea mai mulțumiți

O constatare care a devenit evidentă în ultimii ani este că locuitorii orașelor mai mici sunt mai mulțumiți decât cei care locuiesc în orașe foarte mari. Cu excepția Hamburgului (locul 10) și a Düsseldorfului (locul 3), orașele mai mari ocupă în principal poziții în jumătatea inferioară a clasamentului.

Comparativ cu anii precedenți, satisfacția față de viață în cele mai mari 40 de orașe a crescut ușor, ajungând la un scor de 7,02 puncte. Acest lucru se datorează în principal scăderii proporției respondenților care sunt foarte nemulțumiți. Pe de altă parte, a crescut numărul locuitorilor orașelor care sunt moderat mulțumiți. Prin urmare, autorii sondajului afirmă, de asemenea, că există „mai puțină nemulțumire” în orașele mari comparativ cu anii precedenți.

O prezentare a celor mai mari zece orașe din Germania cu cea mai mare satisfacție față de viață

Atlasul fericirii al Loteriei de Stat din Germania de Sud (SKL) a indicat cele zece orașe importante cu cea mai mare satisfacție față de viață: