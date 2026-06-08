Naționala Germaniei se mută astăzi și face ultimele pregătiri pentru Campionatul Mondial din hotelul de lux The Graylyn Estate din Winston-Salem, Carolina de Nord.

Echipa condusă de antrenorul național Julian Nagelsmann s-a mutat în locația închiriată în întregime de Federația Germană de Fotbal (DFB), care dispune de 85 de camere decorate individual.

În spatele zidurilor moșiei istorice cu cele cinci conace ale sale din statul american Carolina de Nord, cvadruplul campion intenționează să se pregătească pentru o Cupă Mondială de succes. „Acum, întreaga atenție este concentrată pe turneu”, a spus Nagelsmann.

Numai că moșia Graylyn are o întreagă reputație bizară în probleme paranormale. Oamenii susțin că pe domeniul Graylyn se aud tot felul de voci, mobilierul se mișcă și există și scăderi inexplicabile ale temperaturii. „ Spiritele persistente sunt considerate pe scară largă prietenoase – mai degrabă o gazdă răutăcioasă decât o adevărată amenințare”, notează presa americană.

Faptul că se spune că domeniul Graylyn este bântuit nu este un obstacol, spun germanii. Povestea începe odată cu Nathalie Gray, în onoarea căreia soțul ei a construit domeniul în anii 1920, într-un stil neo-normand, asemănător unui castel. Printre armuri și scări în spirală decorate cu aur, și datorită serviciului de majordom non-stop, se spune că echipa națională a Germaniei se simte ca acasă – chiar dacă terenul de 55 de hectare a atras unele ridiculizări în social media.

Se zvonește că camera 202 a hotelului este un punct central al fantomelor, mulți crezând că este frecvent vizitată de proprietara inițială a domeniului, Nathalie Gray. Vizitatorii și personalul au raportat, de asemenea, senzația fizică a trei bătăi în cap, o experiență stranie documentată anterior de către muncitorii de la instalațiile HVAC ale domeniului.

Domeniul are o istorie complexă care alimentează folclorul local.