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Cămine studențești care arată ca hotelurile de cinci stele / Cazare gratuită pentru tineri în Turcia

Cămine studențești care arată ca hotelurile de cinci stele, în care se cazează gratuit tineri între 18 și 30 de ani. Este un program pe care Turcia îl derulează de mai mult timp și care ar putea fi un exemplu și pentru alte țări.
Cămine studențești care arată ca hotelurile de cinci stele / Cazare gratuită pentru tineri în Turcia
hurriyet.com
Luiza Moldovan
08 iul. 2026, 14:50, Știri externe
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Arată ca hotelurile de cinci stele și oferă cazare gratuită tinerilor între 18 și 30 de ani pe perioada verii.

Sunt cămine studențești din diferite orașe ale Turciei care, de la demararea programului guvernului turc, „Pasionații de Călătorii”, au înregistrat 7.000 de cereri într-o săptămână, scrie publicația turcă hurriyet.com.

Este vorba de un program derulat în perioada 2 iulie – 28 august, care le permite tinerilor să se cazeze gratuit în cămine studențești din diferite orașe ale Turciei și să viziteze fără costuri obiective culturale și istorice.

Program deosebit de apreciat de tineri

Antalya este una dintre cele mai căutate destinații din cadrul proiectului. Pentru ediția din acest an au fost puse la dispoziție două cămine aflate în campusul Universității Akdeniz, care pun la bătaie 650 de locuri.

Programul este extrem de apreciat de tineri, pentru că oferă vacanțe fără costuri de cazare.

„Este un program extraordinar pentru tineri. Faptul că nu trebuie să plătim este un avantaj uriaș. Astfel putem descoperi orașe și culturi noi. Mi-aș dori să particip în fiecare an”, spune Serenay Önel, în vârstă de 26 de ani.

„Suntem foarte mulțumiți”

O altă participantă, Zeynep Aykar, din Ankara, a povestit că a luat parte la proiect și în 2022, când a petrecut o vacanță în Muğla.

„Este un proiect foarte frumos și suntem foarte mulțumiți. Le mulțumesc tuturor celor care l-au făcut posibil”, spune aceasta.

Până acum, programul a găzduit peste 50.000 de studenți doar în Antalya, pe principiul rotației.

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