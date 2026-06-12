Fotografiile virale de la „nunta” Duei Lipa au fost false. Cum au fost păcăliți milioane de oameni de imaginile generate cu AI

Fotografiile o prezentau pe artista britanică Dua Lipa alături de actorul Callum Turner la o presupusă ceremonie fastuoasă organizată în Sicilia. În unele cadre, cântăreața apărea dansând pe străzile din Palermo sau participând la petreceri alături de invitați celebri. Deși numeroși utilizatori au observat rapid că imaginile par generate cu inteligență artificială, mulți alții le-au considerat autentice. Potrivit Euronews, unele publicații digitale au prezentat inclusiv fotografiile false drept imagini reale de la eveniment.

Cine a creat fotografiile

Imaginile au fost realizate de artistul digital italian Rick Dick, cunoscut pentru proiectele sale satirice generate cu AI și inspirate de celebrități. Autorul a publicat inițial fotografiile folosind hashtagul „#ai”, însă acestea au fost redistribuite de numeroase conturi care au eliminat mențiunea privind originea lor.

Artistul a declarat pentru Euronews că nu a intenționat să inducă publicul în eroare și că fotografiile au fost concepute ca o interpretare artistică și umoristică a unui eveniment care atrăsese deja atenția internațională.

Problema apare după redistribuire

Potrivit creatorului, dificultatea apare în momentul în care imaginile sunt preluate de alte pagini și conturi fără explicațiile originale. Astfel, fotografiile ajung să circule ca și cum ar reprezenta documente autentice. Cazul artistei Dua Lipa este unul dintre cele mai recente exemple care arată cât de greu poate fi pentru utilizatori să distingă între fotografiile reale și cele generate cu inteligență artificială. La începutul acestui an, actrița Zendaya a relatat că inclusiv persoane apropiate au crezut că imagini AI care o prezentau la propria nuntă erau autentice.

Nunta reală a stârnit controverse în Palermo

Evenimentul organizat la Palermo a atras atenția presei internaționale și a provocat dezbateri în rândul localnicilor. În timp ce unii au salutat impactul economic al vizitei invitaților celebri, alte grupuri au criticat efectele turismului excesiv și ale evenimentelor exclusiviste asupra orașului. Până în prezent, nu au fost publicate fotografii oficiale ale ceremoniei sau ale recepției, fapt care a contribuit la răspândirea rapidă a imaginilor generate cu AI.