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Alertă NATO în Europa. Avioane Gripen au interceptat un avion israelian rămas fără contact radio deasupra Ungariei

NATO a activat joi cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de pasageri israelian a pierdut temporar contactul cu controlorii de trafic aerian în timp ce survola spațiul aerian al Ungariei.
Alertă NATO în Europa. Avioane Gripen au interceptat un avion israelian rămas fără contact radio deasupra Ungariei
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
12 iun. 2026, 14:08, Știri externe
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Incidentul a determinat autoritățile militare să intervină rapid, iar două avioane de luptă JAS-39 Gripen ale Forțelor de Apărare Ungare au fost trimise pentru interceptarea și escortarea aeronavei, scrie TVPWorld.

Potrivit informațiilor furnizate de premierul ungar Peter Magyar, aeronava implicată era un Airbus A321 care efectua un zbor regulat pe ruta Tel Aviv – Praga.

Misiunea de interceptare a fost lansată la ordinul Centrului de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO, după ce avionul nu a reușit să stabilească legătura radio cu autoritățile de control aerian din Ungaria.

Reacția rapidă a aviației militare ungare

După decolarea avioanelor Gripen, piloții militari au reușit să stabilească rapid contact vizual cu aeronava israeliană. În scurt timp, comunicațiile radio dintre echipajul Airbusului și controlorii de trafic aerian au fost restabilite.

Conform declarațiilor oficiale, nu au existat indicii privind o amenințare la adresa securității zborului sau a spațiului aerian. Cu toate acestea, procedurile NATO impun intervenția imediată în astfel de situații, în special atunci când o aeronavă civilă nu răspunde solicitărilor autorităților de trafic aerian.

Avionul israelian a fost escortat de cele două aeronave Gripen până la ieșirea din spațiul aerian ungar, în jurul orei 20:10, după care și-a continuat traseul planificat către Austria și ulterior către destinația finală, Praga.

Sistemul de apărare aeriană a funcționat conform procedurilor

Premierul Peter Magyar a subliniat că atât serviciul de poliție aeriană al Ungariei, cât și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO au reacționat eficient pe întreaga durată a incidentului.

„Sistemele de securitate și apărare au funcționat conform procedurilor, iar situația a fost gestionată rapid și profesionist”, a transmis oficialul ungar.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit explicații privind cauza exactă a întreruperii comunicațiilor dintre avionul israelian și controlorii de trafic aerian. Investigațiile continuă pentru a stabili dacă a fost vorba despre o problemă tehnică, o eroare operațională sau o altă situație care a afectat temporar contactul radio.

Incidentul readuce în atenție importanța mecanismelor de apărare aeriană ale NATO și capacitatea acestora de a reacționa rapid în cazul unor situații care pot ridica semne de întrebare privind siguranța spațiului aerian european.

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