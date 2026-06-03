Țara preferată de mulți români se confruntă cu o criză a chiriilor. Peste jumătate din salariu merge pe locuință

Potrivit studiului, preluat de Euronews, nivelul a atins un nou record. În urmă cu șase ani, chiria reprezenta aproximativ 38% din salariul mediu. În prezent, procentul a urcat la 50%. Analiza arată că veniturile au avansat foarte puțin în ultimul an. Salariile publicate în ofertele de angajare au crescut cu aproximativ 1%. În același timp, costul chiriilor a urcat cu aproape 7%.

Prețul mediu al închirierii a ajuns la 14,21 euro pe metru pătrat pe lună. Pentru un apartament de 80 de metri pătrați, chiria anuală depășește 13.600 de euro. În comparație, salariul mediu brut anual în Spania este de aproximativ 27.300 de euro. Practic, jumătate din venitul unui angajat este direcționat către plata locuinței.

Madrid și Barcelona, cele mai scumpe zone

Cele mai mari presiuni sunt înregistrate în comunitățile Madrid și Catalonia. În Madrid, chiria consumă aproximativ 71% din salariul mediu brut. În Catalonia, procentul este de 70%. Pe următoarele locuri se află Insulele Baleare, Țara Bascilor și Insulele Canare.

La polul opus se află Extremadura și Castilla-La Mancha, unde costurile locuirii au o pondere mai redusă în raport cu veniturile. Diferențele sunt și mai vizibile la nivel provincial.

Barcelona este considerată provincia cu cele mai greu accesibile locuințe de închiriat. Aici, chiria poate ajunge la aproximativ 76% din salariul mediu brut. Madrid ocupă locul al doilea, cu 72%.

Specialiștii vorbesc despre o criză a locuințelor

Reprezentanții Fotocasa consideră că situația a ajuns la un nivel alarmant. Potrivit companiei, procentul de 50% depășește cu mult nivelurile considerate sustenabile de organizațiile internaționale.

În general, experții recomandă ca cheltuielile cu locuința să nu depășească aproximativ 30% din venituri. Specialiștii avertizează că diferența tot mai mare dintre salarii și costurile locuirii afectează puterea de economisire a populației. De asemenea, mulți tineri amână decizii importante, precum mutarea din casa părinților sau întemeierea unei familii.

Impact și asupra comunității românești

Spania găzduiește una dintre cele mai mari comunități de români din afara țării. Potrivit datelor oficiale spaniole, numărul cetățenilor români stabiliți în această țară depășește un milion de persoane.

Mulți dintre aceștia locuiesc și muncesc în marile centre urbane, inclusiv în Madrid și Barcelona, orașe aflate printre cele mai afectate de creșterea chiriilor.

În ultimii ani, costurile locuințelor au devenit una dintre principalele preocupări pentru rezidenții din Spania. Fenomenul este alimentat de cererea ridicată, oferta limitată de locuințe și creșterea continuă a prețurilor.

Datele analizate de InfoJobs și Fotocasa arată că tendința continuă și în 2026. În lipsa unei creșteri mai rapide a salariilor, accesul la locuințe riscă să devină și mai dificil pentru milioane de persoane care trăiesc și lucrează în Spania.