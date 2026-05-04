Villarreal CF, a treia clasată din campionatul Spaniei, se desparte de antrenor la finalul sezonului

Anunțul vine surprinzător chiar după ce Villarreal și-a asigurat calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, în urma victoriei categorice cu 5-1 împotriva celor de la Levante. Cu patru etape înainte de final, echipa ocupă locul 3 în La Liga, cu 68 de puncte.

Într-un comunicat oficial, clubul a mulțumit tehnicianului pentru activitatea sa.

„Villarreal dorește să îi mulțumească public lui Marcelino și staffului său pentru profesionalism, implicare și munca depusă încă din prima zi, precum și pentru contribuția la dezvoltarea echipei”, se arată în comunicat.

Marcelino, în vârstă de 60 de ani, a revenit la Villarreal în 2023, după experiența scurtă de la Olympique Marseille. Acesta a fost al doilea mandat al său pe banca echipei Villarreal, după perioada 2013-2016.

În total, el a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului, 298, și cel mai mare număr de victorii, 145.

Primul său mandat a inclus promovarea în La Liga în 2013 și parcursuri notabile în competițiile interne și europene, inclusiv semifinale în Cupa Regelui (2015) și Liga Europa (2016).

În al doilea mandat, Marcelino a reușit două calificări consecutive în Liga Campionilor (2024/2025 și 2025/2026), o premieră pentru club.

Conducerea clubului nu a precizat motivele despărțirii, însă a anunțat că va organiza un moment special de omagiu la ultimul meci al sezonului, împotriva celor de la Atletico Madrid, programat pe 24 mai.