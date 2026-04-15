Fotbalist din campionatul Spaniei, suspendat 3 etape după ce i-a spus arbitrului „ești un dezastru”

Decizia Comisiei de Disciplină vine după incidentele petrecute în partida disputată luni pe stadionul Ciutat de València, unde Romero a văzut al doilea cartonaș galben și, implicit, eliminarea. Situația sa s-a agravat însă din cauza reacției ulterioare față de arbitrul Alejandro Quintero.

Potrivit raportului oficial, jucătorul s-a adresat centralului cu expresia „Ești un dezastru” înainte de a părăsi terenul, fapt încadrat ca lipsă de respect față de oficiali.

Sancțiunea cuprinde o etapă automată pentru eliminarea după cumul de cartonașe galbene. Celelalte două etape de suspendare au fost adăugate în baza articolului 124 din regulamentul disciplinar, care pedepsește atitudinile jignitoare la adresa arbitrilor.

Astfel, Romero va lipsi aproximativ o lună și va rata partidele cu Real Sociedad, FC Barcelona și Rayo Vallecano.

Absența sa reprezintă o pierdere importantă pentru echipa antrenată de José Bordalás, în contextul unui program dificil din La Liga. Clubul madrilen are posibilitatea de a contesta decizia la comisiile competente.

Getafe CF ocupă locul 8 în clasamentul din La Liga, cu 41 de puncte, și este în luptă pentru un loc de cupe europene. Se află la trei puncte în urma echipei Celta Vigo, la care evoluează românul Ionuț Radu și care ocupă locul 6, ultimul care oferă prezența în cupele europene.