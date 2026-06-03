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Farul Constanța anunță despărțirea de atacantul Jovan Markovic

Atacantul Jovan Markovic și-a încheiat oficial colaborarea cu Farul Constanța, cele două părți ajungând la un acord pentru rezilierea contractului, anunță miercuri clubul constănțean.
Farul Constanța anunță despărțirea de atacantul Jovan Markovic
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 iun. 2026, 14:16, Sport
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„Farul Constanța și Jovan Markovic au ajuns la un acord pentru întreruperea relațiilor contractuale”, a anunțat clubul dobrogean pe canalele oficiale.

Transferat la Farul în vara anului trecut, atacantul în vârstă de 25 de ani a evoluat în 20 de partide în toate competițiile pentru formația de la malul mării, reușind cinci goluri și o pasă decisivă, potrvit clubului.

Fotbalistul a avut o contribuție importantă în barajul pentru menținerea în Superliga de fotbal. El a înscris în prima manșă a dublei cu Chindia Târgoviște, încheiată cu scorul de 3-3. Farul și-a asigurat ulterior rămânerea în primul eșalon după returul de la Ovidiu, decis la loviturile de departajare.

Despărțirea de Markovic vine în contextul restructurării lotului după un sezon dificil pentru gruparea constănțeană.

Tot miercuri, clubul a anunțat și plecarea lui Gabriel Iancu. Anterior, clubul anunțase și despărțirea de antrenorul Flavius Stoican.

Jovan Markovic este cotat la aproximativ 500.000 de euro, potrivit platformei transfermakt. Acesta a mai evoluat în carieră pentru Universitatea Craiova, FC Hermannstadt, Oțelul Galați și Academica Clinceni.

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