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Surpriză uriașă la Roland Garros. Maja Chwalińska elimină a 22-a favorită și ajunge în semifinale

Poloneza Maja Chwalińska a produs una dintre cele mai mari surprize ale ediției 2026 a Roland Garros, calificându-se în semifinalele turneului de Grand Slam de la Paris după victoria în două seturi, scor 7-6 (3), 6-3, obținută miercuri în fața rusoaicei Anna Kalinskaya, cap de serie numărul 22.
Surpriză uriașă la Roland Garros. Maja Chwalińska elimină a 22-a favorită și ajunge în semifinale
sursă foto: Roland Garros
Petre Apostol
03 iun. 2026, 14:58, Sport
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În vârstă de 24 de ani și aflată pe locul 114 mondial înaintea competiției, Chwalińska a devenit doar a doua jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinalele probei feminine de simplu la Roland Garros în Era Open. Performanța similară anterioară a fost reușită de Nadia Podoroska în 2020.

A depășit nume mult mai titrate

Prezența unei jucătoare poloneze în fazele finale ale turneului parizian nu este o noutate în ultimii ani. Însă puțini s-ar fi așteptat ca aceasta să fie Chwalińska și nu compatrioatele sale mult mai bine cotate, precum Iga Świątek, cvadruplă campioană la Paris, sau Magda Linette, fostă semifinalistă la Australian Open.

Prin această performanță, Chwalińska a devenit a patra jucătoare din Polonia care atinge semifinalele unui turneu de Grand Slam în Era Open. Celelalte trei jucătoare sunt Agnieszka Radwańska, Świątek și Linette. Totodată, este doar a doua poloneză care ajunge în semifinalele de la Roland Garros, după Świątek.

Aproape de o premieră istorică

Nicio jucătoare venită din calificări nu a ajuns până acum în finala probei feminine la Roland Garros în Era Open, iar Chwalińska se află la un singur succes de realizarea acestei performanțe.

Ea o va întâlni în semifinale pe învingătoarea duelului dintre liderul mondial Aryna Sabalenka și favorita numărul 25, Diana Shnaider.

Debut de vis pe tabloul principal

Semifinala de la Paris reprezintă doar a treia apariție a polonezei pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam și prima sa participare pe tabloul principal de la Roland Garros.

Potrivit statisticilor WTA, Chwalińska este doar a cincea jucătoare din 1990 încoace care ajunge în semifinalele Roland Garros la debutul pe tabloul principal al turneului, după Jennifer Capriati (1990), Clarisa Fernández (2002), Podoroska (2020) și Lois Boisson (2025).

Cu această calificare, Chwalińska a devenit și a doua cel mai slab clasată semifinalistă din istoria recentă a turneului parizian, după Boisson, care a ajuns în penultimul act al ediției precedente de pe locul 361 mondial.

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