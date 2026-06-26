Adversară cu 24 de ani mai tânără pentru Serena Williams la Wimbledon, la revenirea în circuitul WTA. Sinner și Djokovic, pe aceeași parte a tabloului la masculin

Fost lider mondial, Serena Williams va disputa primul său meci de simplu după aproape patru ani împotriva australiencei Maya Joint, ocupanta locului 53 mondial.

Ultima apariție a Serenei Williams într-un meci de simplu a avut loc la US Open 2022, înainte ca americanca să se retragă din activitate. La Wimbledon, ultimul său meci datează tot din 2022, când a fost învinsă în primul tur de franțuzoaica Harmony Tan.

Drumul americancei la actuala ediție se anunță însă extrem de dificil. Dacă va trece de Maya Joint, Serena ar putea-o întâlni în turul secund pe Alexandra Eala, cap de serie numărul 29, iar în turul al treilea ar putea da peste deținătoarea trofeului, Iga Swiatek.

Actualul lider mondial, Aryna Sabalenka, își va începe parcursul împotriva sârboaicei Teodora Kostovic, venită din calificări.

A doua favorită a turneului, kazaha Elena Rybakina, se va confrunta în primul tur cu franțuzoaica Loïs Boisson, semifinalistă la Roland Garros în acest sezon.

Sinner și Djokovic ar putea să se întâlnească în semifinale

La masculin, tragerea la sorți i-a plasat pe Jannik Sinner, lider mondial și principal favorit, și Novak Djokovic pe aceeași jumătate de tablou, ceea ce înseamnă că cei doi s-ar putea întâlni în semifinale.

Campionul en-titre, Jannik Sinner, va debuta împotriva sârbului Miomir Kecmanovic. Septuplul campion de la Wimbledon, Novak Djokovic, îl va înfrunta în primul tur pe chinezul Wu Yibing.

Pe cealaltă jumătate a tabloului se află campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev, care îl va întâlni în primul tur pe belgianul Alexander Blockx. Germanul ar putea da în sferturi peste americanul Taylor Fritz, unul dintre specialiștii suprafeței de iarbă.

Unul dintre cele mai atractive meciuri din primul tur va fi confruntarea dintre Casper Ruud și Hubert Hurkacz.

Stan Wawrinka, aflat la ultima sa participare la Wimbledon, îl va înfrunta pe finalistul ediției din 2021, Matteo Berrettini.

Turneul de la Wimbledon se va desfășura în perioada 29 iunie – 12 iulie, la Londra.