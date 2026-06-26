Prima pagină » Sport » Adversară cu 24 de ani mai tânără pentru Serena Williams la Wimbledon, la revenirea în circuitul WTA. Sinner și Djokovic, pe aceeași parte a tabloului la masculin

Adversară cu 24 de ani mai tânără pentru Serena Williams la Wimbledon, la revenirea în circuitul WTA. Sinner și Djokovic, pe aceeași parte a tabloului la masculin

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, va juca primul său meci din circuitul profesionist de tenis după o pauză de patru ani la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, contra unei jucătoare de 20 de ani, conform tragerii la sorți efectuate vineri.
Adversară cu 24 de ani mai tânără pentru Serena Williams la Wimbledon, la revenirea în circuitul WTA. Sinner și Djokovic, pe aceeași parte a tabloului la masculin
sursă foto: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
26 iun. 2026, 14:00, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fost lider mondial, Serena Williams va disputa primul său meci de simplu după aproape patru ani împotriva australiencei Maya Joint, ocupanta locului 53 mondial.

Ultima apariție a Serenei Williams într-un meci de simplu a avut loc la US Open 2022, înainte ca americanca să se retragă din activitate. La Wimbledon, ultimul său meci datează tot din 2022, când a fost învinsă în primul tur de franțuzoaica Harmony Tan.

Drumul americancei la actuala ediție se anunță însă extrem de dificil. Dacă va trece de Maya Joint, Serena ar putea-o întâlni în turul secund pe Alexandra Eala, cap de serie numărul 29, iar în turul al treilea ar putea da peste deținătoarea trofeului, Iga Swiatek.

Actualul lider mondial, Aryna Sabalenka, își va începe parcursul împotriva sârboaicei Teodora Kostovic, venită din calificări.

A doua favorită a turneului, kazaha Elena Rybakina, se va confrunta în primul tur cu franțuzoaica Loïs Boisson, semifinalistă la Roland Garros în acest sezon.

Sinner și Djokovic ar putea să se întâlnească în semifinale

La masculin, tragerea la sorți i-a plasat pe Jannik Sinner, lider mondial și principal favorit, și Novak Djokovic pe aceeași jumătate de tablou, ceea ce înseamnă că cei doi s-ar putea întâlni în semifinale.

Campionul en-titre, Jannik Sinner, va debuta împotriva sârbului Miomir Kecmanovic. Septuplul campion de la Wimbledon, Novak Djokovic, îl va înfrunta în primul tur pe chinezul Wu Yibing.

Pe cealaltă jumătate a tabloului se află campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev, care îl va întâlni în primul tur pe belgianul Alexander Blockx. Germanul ar putea da în sferturi peste americanul Taylor Fritz, unul dintre specialiștii suprafeței de iarbă.

Unul dintre cele mai atractive meciuri din primul tur va fi confruntarea dintre Casper Ruud și Hubert Hurkacz.

Stan Wawrinka, aflat la ultima sa participare la Wimbledon, îl va înfrunta pe finalistul ediției din 2021, Matteo Berrettini.

Turneul de la Wimbledon se va desfășura în perioada 29 iunie – 12 iulie, la Londra.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.ro
Mircea Cărtărescu și-a editat poza cu Papa să pară ca e singur la întâlnirea cu Pontiful. Modificările grosolane care i-au distorsionat fizionomia Papei au aprins internetul
Gandul
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
90% dintre oameni își încarcă greșit telefonul. Care este greșeala care ne distruge smartphone-ul
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da