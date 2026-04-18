Barcelona îl vizează pe Alexander Sorloth pentru a întări atacul, în contextul incertitudinii lui Lewandowski

Pe lista conducerii catalane se află atacantul norvegian Alexander Sorloth, legitimat la Atletico Madrid, considerat o posibilă soluție pentru sezonul următor.

Oficialii de la FC Barcelona iau în calcul variante ofensive care să răspundă nevoilor tactice ale echipei, în condițiile în care rolul lui Lewandowski ar putea scădea în viitorul apropiat. Directorul sportiv Deco îl monitorizează de mai mult timp pe Sorloth, apreciind profilul său ca fiind potrivit pentru rigorile campionatului spaniol.

Atacantul norvegian se remarcă prin forță fizică, joc aerian solid și capacitatea de a fixa apărările adverse, elemente considerate deficitare în actualul lot al catalanilor. Aceste calități îl transformă într-o opțiune tactică atractivă pentru staff-ul tehnic.

Evoluții care au atras atenția

Sorloth a avut prestații apreciate inclusiv în meciurile directe disputate împotriva Barcelonei, pe Camp Nou, detaliu care nu a trecut neobservat de conducerea azulgrana. Jurnalistul Matteo Moretto a precizat pe rețelele de socializare că direcția sportivă a clubului catalan caută să asigure cât mai rapid un atacant central, în contextul incertitudinii privind reînnoirea contractului lui Lewandowski.

Clubul madrilen nu este dispus să faciliteze plecarea norvegianului, acesta fiind considerat o piesă importantă în actualul sezon din La Liga. Potrivit publicației Fichajes, orice ofertă va fi analizată atent, mai ales în contextul unei veri în care piața transferurilor se anunță extrem de dinamică.

Calcule financiare decisive

De cealaltă parte, Barcelona trebuie să își clarifice situația financiară înainte de a face un pas concret. Surse din presa iberică susțin că un eventual transfer al lui Sorloth depinde strict de vânzarea unor jucători și de ajustările bugetare pe care clubul le va face la finalul sezonului.

Decizia finală va ține cont atât de cerințele sportive, cât și de constrângerile economice.