Barcelona câștigă cu Atletico Madrid și face un pas mare spre titlu

Atlético a deschis scorul în minutul 40, prin Giuliano Simeone, după o pasă lungă trimisă de Clément Lenglet.

Avantajul lui Atletico a durat însă foarte puțin, pentru că Marcus Rashford a egalat rapid pentru catalani, după după o acțiune cu Dani Olmo.

Gazdele au rămas în 10 oameni chiar înainte de pauză, după ce Nico González a fost eliminat în urma unui fault asupra lui Lamine Yamal.

Barcelona a profitat de omul în plus și a dat lovitura pe final. Robert Lewandowski a înscris golul victoriei în minutul 88.

În urma acestui rezultat, echipa lui Hansi Flick încheie etapa a 30-a cu un avans de șapte puncte în fruntea clasamentului, după înfrângerea suferită de Real Madrid în fața celor de la Mallorca.

Barcelona și Atlético Madrid se vor întâlni din nou în sferturile Ligii Campionilor.