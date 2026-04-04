Real Madrid, învinsă la Mallorca și pierde teren în lupta pentru titlu

Meciul, disputat pe terenul celor de la Mallorca s-a încheiat cu scorul de 2-1. Gazdele au deschis scorul în minutul 42 prin reușita lui Manu Morlanes. Galacticii au egalat în minutul 88 prin Eder Militao.

Partida a fost decisă în prelungiri când Vedat Muriqi a închis tabela în minutul 90+1.

Real Madrid a pierdut puncte prețioase, fiind în continuare pe poziția secundă a campionatului, la patru puncte de rivalii de la FC Barcelona.

Catalanii urmează să joace sâmbătă cu Atletico Madrid de la 22:00.

Mallorca se afla pe poziția a 17-a în La Liga, ultima poziția din afara zonei de retrogradare, la egalitate de puncte (31) cu Sevilla și Alaves, ambele cu o partidă în minus.

Echipele de start

RCD Mallorca

Antrenor: Martin Demichelis

4-4-2: L. Román – P. Maffeo, O. Mascarell, M. Valjent, J. Mojica – Z. Luvumbo, S. Costa, M. Morlanes, S. Darder – P. Torre, V. Muriqi

Real Madrid

Antrenor: Alvaro Arbeloa

4-4-2: A. Lunin – A. Carreras, D. Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold – A. Güler, A. Tchouaméni, E. Camavinga, M. Ángel – K. Mbappé, B. Díaz