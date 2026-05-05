Prima pagină » Sport » Edin Terzić, care a condus Borussia Dortmund în finala Champions League 2024, numit noul antrenor al Athletic Bilbao

Edin Terzić, care a condus Borussia Dortmund în finala Champions League 2024, numit noul antrenor al Athletic Bilbao

Clubul Athletic Bilbao a anunțat, marți, că germanul Edin Terzić va prelua funcția de antrenor principal al echipei masculine, în baza unui contract valabil pentru următoarele două sezoane, începând din vară până la 30 iunie 2028.
Edin Terzić, care a condus Borussia Dortmund în finala Champions League 2024, numit noul antrenor al Athletic Bilbao
sursă foto: Tom Weller/dpa
Petre Apostol
05 mai 2026, 15:31, Sport

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani va fi prezentat oficial la începutul viitorului sezon, în condițiile în care clubul basc este concentrat în prezent pe ultimele patru meciuri din actuala stagiune. Terzić îl va înlocui pe Ernesto Valverde.

Edin Terzić vine după două mandate pe banca echipei Borussia Dortmund, alături de care a câștigat Cupa Germaniei 2021 și a fost foarte aproape de titlul din Bundesliga în 2023.

De asemenea, a condus echipa germană până în finala UEFA Champions League 2024.

Înainte de a deveni antrenor principal la Borussia, Terzić a activat în cadrul academiei și departamentului sportiv al clubului din Dortmund.

La nivel internațional, a fost secund la West Ham United și Beşiktaş JK.

Anunțul vine la scurt timp după ce Valverde a atins borna de 500 de meciuri pe banca lui Athletic.

Echipa din Bilbao ocupă locul 8 în campionatul Spaniei, fiind în luptă directă pentru cupele europene cu echipa la care evoluează internaționalul român Ionuț Radu, Celta Vigo.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor