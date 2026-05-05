Edin Terzić, care a condus Borussia Dortmund în finala Champions League 2024, numit noul antrenor al Athletic Bilbao

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani va fi prezentat oficial la începutul viitorului sezon, în condițiile în care clubul basc este concentrat în prezent pe ultimele patru meciuri din actuala stagiune. Terzić îl va înlocui pe Ernesto Valverde.

Edin Terzić vine după două mandate pe banca echipei Borussia Dortmund, alături de care a câștigat Cupa Germaniei 2021 și a fost foarte aproape de titlul din Bundesliga în 2023.

De asemenea, a condus echipa germană până în finala UEFA Champions League 2024.

Înainte de a deveni antrenor principal la Borussia, Terzić a activat în cadrul academiei și departamentului sportiv al clubului din Dortmund.

La nivel internațional, a fost secund la West Ham United și Beşiktaş JK.

Anunțul vine la scurt timp după ce Valverde a atins borna de 500 de meciuri pe banca lui Athletic.

Echipa din Bilbao ocupă locul 8 în campionatul Spaniei, fiind în luptă directă pentru cupele europene cu echipa la care evoluează internaționalul român Ionuț Radu, Celta Vigo.