Tabloul principal la turneul WTA 1000 de la Roma, stabilit. Adversarele jucătoarelor române

Jucătoarele române direct acceptate pe tabloul principal la turneul WTA 1000 de la Roma (Italia), Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, au aflat traseul în cadrul competiției, după tragerea la sorți efectuată luni. Sorana Cîrstea ar putea să se confrunte cu liderul mondial în turul 3.
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
04 mai 2026, 16:25, Sport

Sorana Cîrstea (cap de serie nr. 26) va intra direct în turul al doilea la turneul WTA de la Roma, unde o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Magda Linette și Tatjana Maria. Dacă va avansa, ar putea avea parte de un duel de foc încă din turul al treilea cu liderul mondial Aryna Sabalenka.

Bielorusa va debuta și ea direct în turul secund, contra câștigătoarei dintre Barbora Krejcikova și Elsa Jacquemot.

În ceea ce o privește pe Jaqueline Cristian, aceasta va evolua încă din primul tur, unde o va întâlni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia.

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, la Wimbledon 2023, când brazilianca s-a impus în trei seturi.

Câștigătoarea dintre Cristian și Haddad Maia va avea parte de un test dificil în turul al doilea, contra italiencei Jasmine Paolini, cap de serie 9 și campioana en-titre de la Roma. Favorita locală a câștigat ediția trecută după o finală cu sportiva americană Coco Gauff.

România ar putea avea și o a treia reprezentantă pe tabloul principal. Elena-Gabriela Ruse a trecut luni de primul tur preliminar și va juca pentru calificare cu austriaca Sinja Kraus.

