Sorana Cîrstea o întâlnește duminică pe Coco Gauff la Madrid

Sorana Cîrstea va juca duminică împotriva unei jucătoare de top în runda a treia a turneului de la Madrid, americanca Coco Gauff.
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 07:27, Sport

Partida dintre Cîrstea și Gauff, aflată pe locul trei în clasamentul WTA, este programată duminică de la ora 12.00.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori, ambele partide fiind câștigate de americancă.

Cîrstea s-a calificat în turul trei, vineri, după ce a învins-o pe italienca Tyra Caterina Grant. Românca s-a impus cu 6-2, 7(7)-6(5) într-un meci de o oră și 26 de minute.

Jaqueline Cristian a fost eliminată sâmbătă seara în turul doi al turneului de Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu 6-1, 6-4.

Tot în turul doi a fost eliminată și Gabriela Ruse, care a pierdut în fața Elenei Rybakina, cu 6-4, 3-6, 5-7.

