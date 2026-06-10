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Argentina învinge Islanda înainte de start la Cupa Mondială. Messi marchează după intrarea pe teren

Naționala de fotbal a Argentinei a învins fără emoții Islanda, scor 3-0, într-un meci amical disputat pe Jordan-Hare Stadium, continuând seria rezultatelor pozitive înaintea debutului la Cupa Mondială 2026. Lionel Messi a marcat la câteva momente după intrarea pe teren.
Argentina învinge Islanda înainte de start la Cupa Mondială. Messi marchează după intrarea pe teren
sursă foto: Martin Zabala/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
10 iun. 2026, 06:18, Sport
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Campioana mondială s-a impus prin golurile marcate de Valentín Barco (8), Lionel Messi (72 – penalty) și Thiago Almada (86).

Selecționerul Lionel Scaloni a menajat mai mulți titulari importanți și nu i-a putut utiliza pe Emiliano „Dibu” Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico și Julián Álvarez, aflați în recuperare după accidentări. De asemenea, Messi a început partida pe banca de rezerve.

Argentina a controlat jocul încă din start, iar Barco a deschis scorul în minutul 8. Sud-americanii au continuat să domine și au mai ratat câteva ocazii importante prin Alexis Mac Allister și Lautaro Martínez.

Momentul cel mai așteptat de cei aproximativ 85.000 de spectatori prezenți în tribune a venit în minutul 68, când Lionel Messi a fost introdus pe teren. La doar un minut după intrare, căpitanul Argentinei a contribuit la faza din care Lautaro Martínez a obținut un penalty, transformat ulterior chiar de starul lui Inter Miami pentru 2-0.

Golul a fost al 117-lea marcat de Messi pentru reprezentativa Argentinei, în cea de-a 199-a selecție internațională. În vârstă de 38 de ani, atacantul a devenit cel mai vârstnic jucător care înscrie pentru naționala „albiceleste”, depășind un record deținut anterior de Ángel Labruna.

Pentru atacantul argentinian a reprezentat golul cu numărul 911 din carieră.

Scorul final a fost stabilit în minutul 86 de Thiago Almada, la capătul unui contraatac inițiat de Messi și continuat de Rodrigo De Paul.

Victoria este a șaptea consecutivă pentru Argentina în meciurile de pregătire, iar echipa lui Scaloni pare să intre într-o formă excelentă înaintea debutului la Cupa Mondială, programat săptămâna viitoare împotriva Algeriei.

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