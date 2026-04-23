Sorana Cîrstea s-a retras din proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Madrid

Cîrstea și Kalinskaya erau campioanele en-titre ale competiției, după ce au câștigat titlul în 2025. În primul tur al actualei ediții, ele urmau să întâlnească perechea favorită numărul trei, formată din Elise Mertens și Zhang Shuai, campioană la Australian Open.

Problema medicală pentru Sorana Cîrstea a apărut la turneul WTA 250 de la Rouen, la care a fost nevoită să se retragă după calificarea în semifinale.

În pofida retragerii de la dublu, Cîrstea este înscrisă pe tabloul de simplu, unde este cap de serie numărul 25 și a fost admisă direct în turul al doilea.

Românca ar urma să o înfrunte vineri pe italianca Tyra Caterina Grant, venită din calificări.

În vârstă de 36 de ani, Sorana Cîrstea se află la ultimul sezon al carierei. Traversează un an foarte bun, în care a obținut deja rezultate notabile, cu trofeu la Transylvania Open și inclusiv un titlu la dublu la Linz.

Sportiva din Târgoviște ocupă locul 26 în clasamentul mondial, fiind prima româncă din ierarhie.

Cel mai bun rezultat al româncei la Madrid, la simplu, rămâne calificarea în sferturile de finală, atinsă în 2016 și 2017.