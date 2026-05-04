Sportul se face mai ales individual, dar beneficiile cele mai puternice apar în gașcă

Conceptul #SportiviDeGașcă, care definește ediția din acest an a Maratonului Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia, este susținut de datele studiului „Cum se antrenează românii și ce îi ține în mișcare”, realizat de iVox Research. Rezultatele arată că, deși majoritatea românilor se antrenează individual, sportul practicat în grup este asociat cu mai multă motivație, mai multă energie și un sentiment mai puternic de conexiune.

Chiar dacă sănătatea rămâne principalul motiv pentru care românii fac mișcare, menționat de 91% dintre respondenți, datele arată că experiența colectivă are un rol important în felul în care sportul este trăit și apreciat, prin beneficiile pe care le aduce în plan social și prin efectul său asupra motivației și disciplinei.

Avantajul grupului

Datele arată că peste 72% dintre respondenți spun că se antrenează singuri, în timp ce doar 13% fac sport cu un prieten, 9% în grupuri mici, iar aproape 6% participă la antrenamente organizate în cluburi sportive sau clase dedicate. Cu toate acestea, atunci când descriu beneficiile sportului practicat împreună, respondenții indică mai multe avantaje ale antrenamentelor în grup: 32% spun că principalele avantaje sunt distracția și socializarea, peste 25% indică motivația crescută, iar 21% menționează disciplina și responsabilitatea.

Aproape jumătate dintre respondenți spun că performanța lor crește în mare sau foarte mare măsură atunci când se antrenează alături de alții. După un antrenament sau un eveniment sportiv trăit în grup, 41% declară că se simt mai energizați, iar 22% spun că simt mai puternic conexiunea cu ceilalți. În schimb, atunci când fac sport singuri, românii spun că le lipsesc tocmai elementele care definesc ideea de #SportiviDeGașcă: conexiunea socială, motivația și distracția.

4 din 10 ar participa la un eveniment de gașcă

Studiul mai arată și că dimensiunea socială influențează tot mai mult participarea la evenimente sportive. Pentru 46% dintre respondenți, atmosfera evenimentului este un criteriu important de alegere, iar pentru 37% contează participarea prietenilor. În plus, 38% spun că energia și atmosfera unui eveniment i-ar convinge să participe alături de gașca lor, iar aproape 20% spun că ar fi mai motivați să participe dacă și prietenii lor s-ar înscrie.

Datele studiului arată că 44% dintre respondenți au făcut până acum sport alături de o comunitate de sportivi, iar alți 16% spun că și-ar dori să trăiască o astfel de experiență. Mai mult, dintre cei care au participat la astfel de experiențe, 41% spun că au păstrat legătura ocazional cu oameni cunoscuți la antrenamente sau competiții, iar peste 20% declară că au legat prietenii reale.

Maratonul Olteniei

Ediția din acest an a Maratonului Olteniei aduce în prim-plan tocmai această dimensiune a sportului ca experiență împărtășită.

Între 29 și 30 august 2026, Râmnicu Vâlcea devine din nou punctul de întâlnire pentru alergători, cicliști și familii active. Înscrierile sunt deschise pe www.maratonulolteniei.ro, iar ediția din acest an propune un program divers, care combină traseele din natură cu experiențe urbane și curse pentru toate nivelurile de pregătire:

Sâmbătă:

• MTB – 22 km

• Hyathlon Sprint (cursă nouă)

Duminică:

• Trail Run – 12 km și 22 km

• Urban Run (cursă nouă) – 10 km

• Fun Run – 4 km

• Cursa copiilor

Studiul „Cum se antrenează românii și ce îi ține în mișcare” a fost realizat de iVox Research, prin metoda CAWI, în perioada 5–13 martie 2026, pe un eșantion de 1.015 respondenți cu vârsta de peste 18 ani, preponderent din mediul urban.