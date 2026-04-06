Românii fac cheltuieli de Paște mai mici decât de alte sărbători

Potrivit studiului, doar 2 din 10 români declară că fac mai multe cheltuieli de Paște decât în mod obișnuit, un procent semnificativ mai mic față de alte perioade festive.

Concret, doar 20% dintre respondenți afirmă că își cresc cheltuielile de Paște sau în vacanțe, comparativ cu 63% în perioada sărbătorilor de iarnă și 39% de Black Friday. Datele indică o abordare mai prudentă a bugetului, chiar dacă Paștele rămâne un moment important pentru achiziții alimentare, cadouri și produse pentru casă.

Cheltuieli de Paște planificate, dar adesea depășite

Deși majoritatea românilor încearcă să își controleze cheltuielile de Paște, studiul arată că 68% dintre aceștia stabilesc un buget dedicat cumpărăturilor sezoniere. Cu toate acestea, aproape același procent recunoaște că, în ultimul an, a depășit suma planificată.

Cumpărăturile sub impuls rămân o provocare: aproximativ un sfert dintre români spun că se confruntă frecvent sau constant cu acest comportament în perioadele festive. Drept urmare, peste jumătate dintre respondenți afirmă că și-ar dori să învețe să recunoască reducerile reale și să evite achizițiile spontane, pentru a avea un control mai bun asupra bugetului.

Impactul stresului financiar

Pe fondul creșterii prețurilor și al incertitudinilor economice, cheltuielile de Paște sunt resimțite într-un context general de stres financiar. Un studiu separat relevă că aproximativ 75% dintre români se confruntă cu anxietate cauzată de grijile legate de bani, iar 85% au probleme cu somnul din aceleași motive.

Principalii factori de stres sunt scumpirea produselor esențiale, cheltuielile neprevăzute, siguranța locului de muncă și datoriile. Impactul diferă în funcție de vârstă și gen, persoanele peste 55 de ani fiind cele mai afectate de creșterea prețurilor, în timp ce datoriile generează stres major pentru românii cu vârste între 35 și 44 de ani.

Cheltuieli de Paște mai echilibrate prin disciplină financiară

Specialiștii recomandă stabilirea unor reguli clare de cheltuieli de Paște pentru a reduce presiunea financiară. Definirea unui buget realist, verificarea istoricului prețurilor, amânarea cumpărăturilor neesențiale și crearea unui fond pentru situații neprevăzute sunt măsuri care pot contribui la un consum mai echilibrat.

„Paștele oferă o oportunitate reală pentru decizii financiare mai responsabile. Diferența nu este dată de venituri, ci de disciplină și capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment”, subliniază reprezentanții mediului financiar.