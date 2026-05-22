Presa maghiară: Șoc economic pentru România

Portalul maghiar Maszol și cotidianul economic Világgazdaság au publicat un material care a generat reacții puternice.

Renault a renunțat definitiv la planul de extindere a fabricii Dacia din Mioveni. Capacitatea de producție urma să crească de la 350.000 la 400.000 de vehicule pe an. Acest plan a fost abandonat.

Motivul invocat oficial: cererea slabă de mașini, atât în România, cât și pe piețele externe.

Cele două modele noi, fabricate în altă țară

Renault lansează în 2026 două modele noi sub marca Dacia. Niciunul nu va fi produs în România.

Dacia C-Neo va fi asamblat în Turcia. Noul model electric al mărcii va fi produs în Slovenia.

Directorul financiar al Automobile Dacia, Aurelia Leoveanu, a explicat decizia: „Planul de dezvoltare a fost conceput într-un context diferit, în care creșterea volumului era obiectivul principal. În prezent, accentul se pune pe eficiență și optimizarea resurselor”.

Producție în scădere, profit scos din țară

Fabrica de la Mioveni nu a atins niciodată capacitatea maximă. Recordul de producție a fost de 309.432 de vehicule, în 2024. În 2025, producția a scăzut cu 3,8%, la 297.381 de autoturisme. Producția de șasiuri a coborât și mai mult — minus 17,8%.

Cifra de afaceri a companiei a fost anul trecut de 29,92 miliarde de lei. Profitul net a fost de 629 de milioane de lei. Întreaga sumă a fost ridicată de Renault sub formă de dividende și transferată în afara țării.

Minim istoric pe piața din România

Cifrele din primul trimestru al anului 2026 sunt cele mai slabe din ultimele două decenii.

În primele trei luni, au fost înmatriculate 4.983 de autoturisme Dacia noi în România. Față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este de 49,7%. Cea mai dramatică lună a fost ianuarie: doar 1.441 de mașini Dacia înmatriculate, o scădere de 64%.

Cota de piață a Dacia în România a ajuns la 18,2% în primul trimestru. Este cu 11,3 puncte procentuale sub nivelul din 2025. În ultimii 20 de ani, cota nu a coborât niciodată sub 25%.

La Mioveni s-au fabricat 64.679 de mașini în primul trimestru. Față de aceeași perioadă din 2025, scăderea este de 14%.