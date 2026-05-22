Acțiunile Transelectrica au dublat capitalul investitorilor în ultimul an. Strategia companiei și planurile de investiții pe termen lung, validată de bursă

Cu un avans de aproximativ 109% în ultimele 12 luni, până în zona de 89,9 lei/acțiune, titlurile Transelectrica au depășit randamentul indicelui principal BET, care a crescut cu circa 83%, dar și performanța indicelui energetic BET-NG, de aproximativ 89%. Practic, investitorii și-au dublat capitalul într-un interval de un an, într-una dintre cele mai puternice aprecieri bursiere din sectorul energetic românesc.

La un maxim de 101,8 lei atins în ultimele 52 de săptămâni și o capitalizare bursieră de aproximativ 6,6 miliarde de lei, Transelectrica și-a dublat valoarea de piață în aproximativ trei ani, într-o transformare care a schimbat fundamental percepția pieței asupra companiei.

Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice este o companie controlată de stat, care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,68% din pachetul de acțiuni.

De la emitent defensiv la infrastructură strategică națională și regională

Evoluția bursieră a Transelectrica a traversat mai multe etape distincte, fiecare redelectând o schimbare reală a pieței, arată analiza companiei.

Între 2018 și 2021, compania era percepută predominant ca un emitent defensiv, cu dividend stabil, sector puternic reglementat, perspective de creștere limitate, o investiție sigură, nu una dinamică.

Schimbarea de paradigmă a venit odată cu criză energetică european 2022–2023. În acest context, securitatea energetică și infrastructură critică au reintrat în prim-planul agendei europene, iar investitorii au început să reevalueze companiile strategice din energie, iar Transelectrica a intrat în centrul atenției ca infrastructură esențială pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și pentru integrarea noilor capacități regenerabile.

Perioada 2024–2026 a adus însă cea mai puternică apreciere din istoria recentă a companiei. Acțiunea a urcat din zona 30-45 de lei către 90-100 lei/acțiune. Fondurile de pensii, ETF-urile și investitorii instituționali și-au majorat semnificativ expunerea pe companiile energetice, iar Transelectrica a devenit una dintre principalele expuneri bursiere pe infrastructură energetică din România.

Analiștii consideră că, deși multiplii bursieri nu mai indică o acțiune „ieftină” precum în 2023, evaluarea rămâne rezonabilă comparativ cu alte companii europene de utilități, având în vedere profilul strategic al companiei și perspectiva unor randamente stabile pe termen lung.

Bursa confirmă încrederea în direcția companiei

Piața de capital penalizează rapid orice vulnerabilitate structurală sau lipsă de predictibilitate managerială. Evoluția acțiunilor Translectrica din ultimul an transmite un semnal clar: investitorii validează deciziile de conducere, stabilizarea managementului, și capacitatea companiei de a execută un program investițional complex într-un context energetic și geopolitic dificil.

Transelectrica operează infrastructura critică de transport al energiei electrice a României. Funcționarea continuă a rețelei de înaltă tensiune, fără incidente majore, reprezintă o performanța operaționala care prin natură ei, rămâne invizibilă public. În sectorul energetic, absența disfuncționalităților majore este, în sine, cel mai elocvent indicator de performanță.

În același timp, compania și-a consolidat rolul regional prin proiectele de interconectare și prezența activă la arhitectura energetică europeană. Interconexiunile regionale, Coridorul Verde și sprijinul oferit pentru integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E poziționează Transelectrica nu doar ca operator național de transport, ci ca actor strategic în securitatea energetică regională.

Program investițional de 914 milioane de lei în 2026

În paralel cu performanța bursieră, investitorii urmăresc accelerarea fără precedent a programelor de investiții ale companiei. Pentru 2026, Transelectrica propune investiții de aproximativ 914 milioane de lei, cu peste 30% peste nivelul realizat în 2025.

Conform Programul de investiţii al Transelectrica pe anul 2026 și estimările cheltuielilor de investiții pentru anii 2027 și 2028, aprobat vineri de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), pentru 2027 sunt estimate investiții de 1,59 miliarde de lei, iar în 2028, de 1,25 de miliarde de lei.

Compania a realizat în 2025 investiții de aproximativ 691 milioane de lei, peste nivelul din 2024 și semnificativ peste cel din 2023. Gradul de realizare a programului anual a depășit 100%, ceea ce indică o capacitate operațională consolidată și o execuție eficientă a proiectelor majore de infrastructură.

Traiectoria investițională pentru perioada 2026–2028 indică o accelerare suplimentară, pe fondul modernizării Rețelei Electrice de Transport, al creșterii capacităților de interconexiune și al integrării noilor proiecte regenerabile, potrivit datelor companiei.

O componentă importantă a programului investițional este susținută din fonduri europene. Transelectrica a semnat contracte finanțate prin PNRR și Fondul pentru Modernizare și continuă să atragă finanțări nerambursabile pentru proiecte de infrastructură strategică.

Program investițional este de 2 miliarde euro pentru următorii 10 ani (2026 – 2035).

Investițiile care redesenează infrastructură energetică a României

Portofoliul investițional al companiei naționale include proiecte cu impact structural direct asupra capacității energetice naționale:

modernizarea stațiilor Stâlpu și Teleajen și trecerea lor la 400 kV, pentru evacuarea energiei din Dobrogea;

dezvoltarea interconexiunii Suceava–Bălți, proiect strategic pentru conectarea Republicii Moldova la sistemul european;

întărirea axului energetic Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Arad;

dezvoltarea infrastructurii din Banat și Dobrogea pentru integrarea noilor capacități regenerabile;

implementarea de soluții SMART GRID și sisteme digitale de monitorizare;

investiții în securitate cibernetică și digitalizarea infrastructurii critice.

Compania estimează că investițiile aflate în derulare vor permite integrarea a aproximativ 5.000 MW suplimentari de energie regenerabilă în zonele Dobrogea și Banat până în 2027.

Recent, patru proiecte au fost declarate prin Hotărâre de Guvern drept investiții de importanță națională, accelerând procedurile pentru noile „autostrăzi energetice” și pentru închiderea inelului de 400 kV din nordul și din vestul țării.

Scutul invizibl: securitatea cibernetică, o prioritate strategică obligatorie

Într-o lume în care infrastructura energetică a devenit ținta unor atacuri cibernetice sofisticate – primul atac confirmat asupra unei rețele electrice naționale a avut loc în Ucraina, în 2015, Translectrica operează în același spațiu geopolitic și cu aceeași expunere în principiu.

Directiva europeană NIS2 clasifică operatorii de transport energetic drept infrastructură critică de importanță esențială, impunând cele mai stricte cerințe de securitate cibernetică din legislația UE. Interconexiunile cu rețelele din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina transformă securitatea cibernetică a Transelectrica dintr-o chestiune internă într-una cu implicații regionale directe. Investițiile companiei în acest domeniu sunt parte a programului de modernizare. O rețea inteligentă fără o arhitectură de securitate nu este o rețea modernă.

Tranziția energetică europeană trece prin rețeaua Transelectrica, rețeaua electrică de transport a României

În noua arhitectură energetică europeană, operatorii de transport nu mai sunt simpli intermediari, sunt arhitecți fizici ai tranziției, sunt facilitatori. Integrarea masivă a energiei eoliene și fotovoltaice este imposibilă fără rețele inteligente, capacități suplimentare de transport și sisteme moderne de echilibrare.

În acest context, Transelectrica devine unul dintre principalii facilitatori ai tranziției energetice din România. Fiecare linie nouă sau modernizată deblochează investiții suplimentare în regenerabile și crește capacitatea României de a participa la piața energetică europeană interconectată.

Evoluția bursieră din ultimul an reflectă tocmai această schimbare de percepție, potrivit analiștilor: Transelectrica nu mai este o utilitate defensivă cu dividend stabil, este infrastructură critică pe care se construiește linie cu linie, stație cu stație viitorul modern și rezilient energetic al Românie și o parte din cel al Europei.